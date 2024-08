La Fiscalía pidió condenar por narcotráfico a León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua

La Fiscalía General de la Nación pidió a la sala de primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenar por narcotráfico a León Fredy Muñoz el actual embajador de Colombia en Nicaragua.

RELACIONADO León Fredy Muñoz pedirá perdón en público por asistir a la marcha sandinista en Nicaragua

El diplomático había sido sorprendido transportando cocaína en su equipaje mientras se encontraba en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia.

Durante la audiencia, Muñoz insistió en su inocencia y aseguró que no conocía el aspecto de cocaína.

"Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, yo le decía a la misma Fiscalía a la Corte, hágame polígrafos, destapen mi vida. [...] Yo jamás he pensado una vaina de esas", aseguró el exrepresentante a la Cámara.

León Fredy Muñoz había transportado cocaína en el aeropuerto de Rionegro

En 2018, cuando Muñoz era representante a la Cámara por Medellín, fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, mientras salía de un vuelo proveniente de Bogotá.

Según reportaron las autoridades en ese momento, el representante y otros pasajeros fueron detenidos de manera aleatoria para realizar revisiones.

RELACIONADO Ejército destruyó el mega laboratorio de cocaína más grande en los últimos años

Durante las pesquisas, se encontraron 160 gramos de cocaína camuflados en uno de los bolsillos de la maleta del entonces congresista.

Debido a la situación el hoy embajador fue capturado en el lugar, sin embargo, un juez negó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario y le otorgó la libertad al exrepresentante.

El exdiputado fue acusado de manera oficial en 2020. Durante todo el proceso el actual diplomático ha seguido declarándose inocente.

El otro proceso en la justicia contra el embajador León Fredy Muñoz

Además de las acusaciones anteriormente mencionadas, la Procuraduría General de la Nación abrió en julio de 2023 una investigación disciplinaria contra el representante de Colombia en Nicaragua después de que este participara en una marcha sandinista el 7 de julio del mencionado año.

RELACIONADO Cayó clan familiar dedicado al narcotráfico en Centroamérica

Este gesto fue visto como una muestra de apoyo al régimen de Daniel Ortega, condenado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, entre estos la persecución a la iglesia, los periodistas y los opositores políticos.