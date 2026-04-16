Fiscalía radica acusación contra Olmedo López por direccionamiento de millonarios contratos en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de Olmedo López Martínez por el presunto direccionamiento de millonarios contratos cuando era director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el ente investigador, López sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

La acusación llega luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara por segunda vez el preacuerdo entre Olmedo y la Fiscalía, que planteaba una reducción de su condena a seis años y dos meses de prisión.

Fiscalía acusa a Olmedo López por caso de los carrotanques

La acusación contra el exfuncionario tiene que ver con su participación en el entramado de corrupción al interior de la UNGRD, mediante el cual se habrían direccionado millonarios contratos para favorecer a contratistas específicos.

Las pruebas en contra de López indican que, durante su dirección en la Unidad, habría favorecido a un contratista mediante la orden de proveeduría 192 de 2023, la cual ascendió a los 48.600 millones de pesos.

Dicho contrato tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.

Según la Fiscalía, Olmedo habría recibido una dádiva de $724 millones y, además, habría permitido que terceros se apoderaran de hasta $13.340 millones.

Otro contrato bajo la lupa de la justicia

Además, la Fiscalía encontró que el exdirector de la UNGRD habría entregado de forma irregular un contrato a una corporación mixta indígena, para la adquisición de 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los 29.000 millones de pesos.

En ese caso, el contratista se habría apropiado de más de $11.000 millones.

Olmedo, antes de la acusación, manifestó por escrito estar dispuesto a aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada.