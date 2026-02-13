Fiscalía reactivó la orden de captura contra alias Violeta, gestora de paz del gobierno Petro

La Fiscalía reactivó la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado terrorista ocurrido en 2017 en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, que dejó tres personas muertas y decenas de heridos.

Alias Violeta había salido de prisión luego de ser incluida como gestora de paz en el marco de acercamientos relacionados con la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En las últimas horas, la Fiscalía ordenó “reanudar los efectos de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario”, impuesta en su momento por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías.

Alias Violeta quedó en libertad al ser nombrada gestora de paz

En noviembre de 2022, con la puesta en marcha de la política de ‘paz total’, el Gobierno abrió la puerta a incluir en conversaciones a distintas estructuras armadas con voluntad de acogerse a un proceso de diálogo.

En ese contexto, comenzaron a conocerse nombres de posibles gestores de paz vinculados al ELN.

Alias Violeta fue una de las personas cuyo nombre surgió en ese escenario. Sin embargo, con la reanudación de la medida de aseguramiento, su situación cambia radicalmente y deberá responder nuevamente ante la justicia ordinaria.

A casi nueve años del atentado que conmocionó a Bogotá, la reactivación de la orden de captura contra alias Violeta vuelve a poner en primer plano la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas.

El perfil de alias Violeta, vinculada al atentado del Andino

El nombre de Violeta Arango quedó en el centro del debate público tras ser vinculada al atentado ocurrido el 17 de junio de 2017 en el Centro Comercial Andino.

Ese día, hacia las 5:00 de la tarde, una carga explosiva fue detonada en el baño de mujeres del segundo piso del establecimiento comercial, causando la muerte de tres personas.

Las investigaciones atribuyeron el ataque al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), organización señalada de tener afinidad con el ELN.

Según los organismos de inteligencia, alias Violeta habría cumplido labores de inteligencia previas a la instalación del artefacto explosivo.

En su momento, la mujer fue objeto de una circular azul de Interpol y fue capturada en junio de 2022 durante un operativo en el que también se buscaba a alias Pirri, otro presunto integrante de la estructura.

Alias violeta pasó de estudiante universitaria al MRP

De acuerdo con información de inteligencia, mientras cursaba estudios de sociología en la Universidad Nacional, Violeta Arango habría ingresado al Movimiento Revolucionario del Pueblo.

Las autoridades sostienen que esta organización infiltraba universidades públicas para reclutar jóvenes, entrenarlos y desarrollar actividades de espionaje y apoyo logístico.

Según los investigadores, alias Violeta era responsable de captar simpatizantes en Bogotá y estaría vinculada a por lo menos 21 acciones violentas contra sedes de EPS, transporte público e infraestructura estratégica en la capital.

Entre estos hechos figura el atentado al Andino, considerado uno de los ataques más impactantes en la ciudad en la última década.