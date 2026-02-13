CANAL RCN
Colombia Video

Esposa de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá, rompió el silencio y pidió justicia

Alexandra García, esposa del reconocido empresario, habló sobre lo sucedido en el norte de Bogotá, haciendo un llamado a la paz en Colombia.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
05:34 p. m.
Sigue la conmoción en Bogotá tras el asesinato del empresario Gustavo Aponte junto a uno de sus escoltas a las afueras de un gimnasio en el norte de la ciudad. Diferentes voces se han unido al rechazo tras este hecho de violencia.

“¿Por qué me lo mataron?”: desgarradoras palabras de los padres de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá

Dos días después de lo sucedido, su esposa, Alexandra García, rompió el silencio y en diálogo con Noticias RCN hizo un llamado a la justicia, a la paz en Colombia y aprovechó para contar cómo era Aponte en su día a día.

¿Qué dijo la esposa de Gustavo Aponte?

"Hago un llamado para que se haga justicia con la muerte de mi esposo. No pueden seguir matando tanta gente en este país, que solamente estamos buscando la paz", comentó inicialmente, pidiendo celeridad en las investigaciones.

Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave

Mi esposo era una persona intachable, un excelente padre, hijo, esposo. Una persona que les fascinaba servir, generoso...

Aponte ha recibido lindas palabras desde el crimen que le quitó la vida. Ante esto, su esposa reaccionó, manifestando cómo lo va a recordar. "Su alegría, su sonrisa siempre, el querer ayudar a todos, entregar una palabra de aliento al que lo necesitara... El amor por sus hijos y por mí".

Adicionalmente, García comentó que no tenía conocimiento sobre presuntas amenazas o que su esposo haya sido víctima de casos de extorsión.

