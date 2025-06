Fiscalía respondió a la carta de Olmedo López: "Él no es una victima, es el victimario"

Este lunes 2 de junio, Olmedo López, exdirector de la UNGRD y una de las piezas clave en la investigación para determinar lo que pasó en el entramado de corrupción de esa entidad, firmó una carta dirigida a la fiscal María Cristina Patiño en donde reclama por el trato que ha recibido en su papel como testigo.

Castigar con mayor severidad a quien colaboró es enviar un mensaje devastador a futuros testigos: que en Colombia hablar no sirve de nada. Que quien rompe el silencio no gana garantías, sino condenas más duras.

En la carta no solo expone su frustración ante el rumbo que ha tomado su proceso judicial, sino que también lanza un fuerte cuestionamiento al papel de la Fiscalía en la protección de quienes deciden colaborar con la justicia, señalando que tras la improbación de su preacuerdo por parte de un juez, todavía no se ha utilizado el recurso se apelación, entre otros puntos clave.

La respuesta de la fiscal María Cristina Patiño a Olmedo López

Olmedo López no puede tener tratamiento de víctima, él es el victimario, y además el victimario confeso.

La fiscal Patiño entregó detalles sobre lo que ha revelado López y en qué calidad lo ha hecho. "La señora fiscal general de la Nación ya ha precisado que con él negociamos conjuntamente como a todos se les ha propuesto cuando cometen más de un delito, la negociación simultánea de un principio de oportunidad y de un preacuerdo".

"Lo que ustedes presenciaron en esa audiencia fue el control de legalidad del preacuerdo. Allí no es donde Olmedo se compromete a servir como testigo, es en el otro, en el principio de oportunidad", añadió.

No es justo ni es jurídicamente correcto que el señor salga a afirmar que lo dejamos solo cuando él ha servido de testigo, porque en virtud del preacuerdo no ha servido de testigo, eso ocurre en virtud de un principio de oportunidad.

Olmedo López no ha querido firmar el principio de oportunidad con la Fiscalía

Por otro lado, la fiscal Patiño indicó que desde hace varios meses está listo el principio de oportunidad con Olmedo López, pero indica que el procesado no ha tomado la decisión de firmarlo.

"Les cuento algo, desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado. Estamos esperando a que la firme, entonces no entiendo cómo se queja de la falta de apoyo por parte de la Fiscalía, cuando él no ha cumplido su compromiso", finalizó.