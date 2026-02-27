"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

Este viernes 27 de febrero se confirmó que, en el transcurso de solo una semana, ocho menores de edad han sido atendidas por intoxicación con clonazepam.

Todas pertenecen a instituciones educativas del municipio, cursan grados similares y están dentro del mismo rango de edad: entre los 13 y 16 años.

El episodio más reciente involucra a tres estudiantes del Colegio Guanentá, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional de San Gil luego de ingerir el medicamento de manera excesiva.

El hecho ocurre pocos días después de que otras cinco adolescentes resultaran afectadas en circunstancias similares.

Tres menores ingresaron a urgencias por intoxicación con clonazepam en San Gil

Las tres menores, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaron al servicio de urgencias tras presentar síntomas asociados a intoxicación.

Una vez fueron valoradas por el personal médico, se identificó que nuevamente el origen del cuadro clínico fue el consumo excesivo de clonazepam.

Tras la atención inicial, las adolescentes fueron remitidas a una unidad de mayor complejidad en salud mental. Allí reciben servicios especializados y están siendo evaluadas para determinar qué tipo de tratamiento deberán seguir, con el propósito de evitar que continúen ingiriendo el medicamento.

En este sentido, se convierte en el segundo caso registrado en la misma semana, elevando a ocho el número de menores afectadas, todas provenientes de las mismas instituciones educativas, de los mismos grados y del mismo rango de edad.

Reto de clonazepam podría estar dejando varias menores en urgencias en San Gil

El subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro Martínez, confirmó que se está adelantando una investigación epidemiológica de campo para esclarecer lo ocurrido y determinar si los hechos estarían relacionados con un reto difundido en redes sociales.

Estamos revisando, mirando todo el tema de investigación epidemiológica a cambio de campo para determinar si esto se atribuye a este reto. En el 2003 se llamaba el primero que se duerme se muere, ahorita por redes sociales aparece el reto Clonazepam, estamos mirando si esto está asociado a este reto o por historia clínica, por comportamiento de las menores de edad, se debe a otro tipo de actitud que ellas están manejando.

El funcionario precisó que ya son ocho las adolescentes involucradas en hechos similares y que existe un patrón que preocupa a las autoridades.

Estamos revisando también los roles que podemos llevar frente al porqué estas menores de edad que ya van ocho de las mismas instituciones educativas, de los mismos grados y el mismo rango de edad entre los 13-16 años, están tomando esa decisión de ingerir este medicamento de manera excesiva.

Reiteró que el clonazepam es un medicamento de uso institucional que requiere prescripción médica y que solo debe ser consumido por quienes lo necesitan bajo supervisión profesional.

Recordarles que este es un medicamento de uso institucional, con prescripción médica que solo se debe tomar por aquellas personas que lo necesitan. Tomarlo de manera excesiva puede causarle daños a la salud y llevarlos hasta la muerte.

Otro caso de menores intoxicadas por clonazepam en San Gil

Antes de este nuevo caso, ya se había reportado una intoxicación masiva que afectó a estudiantes de un colegio en San Gil.

En ese caso, el consumo se produjo durante el horario escolar. Según conocieron las autoridades, en inmediaciones del colegio se estarían comercializando este tipo de sustancias, así como pastillas, drogas y estupefacientes.