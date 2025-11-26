CANAL RCN
Colombia

Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra exministro Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD

El abogado subrayó la necesidad de que las decisiones judiciales avancen con oportunidad, especialmente tras la salida del país de dos implicados.

Fotos: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
07:00 p. m.
José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró que su defendido continuará colaborando con la justicia y declarando en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El jurista afirmó que la defensa recibe “con serenidad y sentido de justicia” el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación que se realizará a Bonilla, y destacó que este avance es coherente con el deber constitucional de investigar con imparcialidad y profundidad todos los hechos relacionados con el caso.

Defensa de Olmedo López destaca pruebas entregadas

Moreno recordó que López entregó pruebas determinantes desde hace más de un año, incluyendo conversaciones, georreferenciaciones, registros, documentos, celulares y detalles del modus operandi, que han sido esenciales para el esclarecimiento de la verdad. “Esa colaboración fue temprana y eficaz y orientada exclusivamente a que las autoridades tuvieran todos los elementos necesarios para actuar”, señaló.

El abogado subrayó la necesidad de que las decisiones judiciales avancen con oportunidad, especialmente tras la salida del país de dos implicados. En ese sentido, hizo un llamado urgente para que se resuelva con prontitud la aprobación del preacuerdo entre López y la Fiscalía, actualmente en trámite de apelación en el Tribunal de Bogotá.

Olmedo López ratifica cooperación y confianza en la Fiscalía

Moreno enfatizó que el interés de su defendido “ha sido y continuará siendo cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas, sin demoras injustificadas”. Añadió que la imputación anunciada constituye un paso relevante, pero también un recordatorio de que el proceso debe continuar con objetividad y transparencia hasta su culminación.

Además, reiteró que López acudirá a cualquier llamado de las autoridades judiciales y expresó confianza en que la Fiscalía actuará bajo los principios de legalidad, igualdad y debido proceso, para que el país conozca la verdad completa y se evite la repetición de hechos de corrupción en la administración pública.

