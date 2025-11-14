CANAL RCN
Colombia

Juez avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto por el caso UNGRD: ¿Irá a la cárcel?

El exsubdirector de conocimiento de la UNGRD será condenado por los delitos de soborno en actuación penal y peculado por apropiación.

Foto: UNGRD - Archivo.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
03:43 p. m.
En las últimas horas, un juez de la República avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), quien fue imputado por el escándalo de corrupción detrás de los 40 carrotanques para La Guajira.

La Fiscalía había llegado a un acuerdo con él por los delitos de soborno en actuación penal y peculado por apropiación, negociación que finalmente fue aceptada por el juez a cargo del caso, lo que representa una reducción en su eventual condena.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

