Juez avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto por el caso UNGRD: ¿Irá a la cárcel?

En las últimas horas, un juez de la República avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), quien fue imputado por el escándalo de corrupción detrás de los 40 carrotanques para La Guajira.

La Fiscalía había llegado a un acuerdo con él por los delitos de soborno en actuación penal y peculado por apropiación, negociación que finalmente fue aceptada por el juez a cargo del caso, lo que representa una reducción en su eventual condena.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.