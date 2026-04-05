Flores que cruzan el mundo: así es el viaje que conecta a Colombia con millones de madres

Todo comienza mucho antes de que un ramo llegue a unas manos. Empieza en el frío de la madrugada, en los cultivos donde miles de flores son cortadas con precisión, seleccionadas y preparadas para un viaje que, en cuestión de horas, las llevará a cruzar fronteras.

Noticias RCN acompañó ese recorrido completo: desde la finca hasta el avión. En el aeropuerto, cada caja cuenta una historia, pero también entra a un sistema donde no hay margen de error. Allí, las flores pasan por un proceso riguroso que inicia con la inspección del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que valida que cumplan con todas las condiciones fitosanitarias exigidas por los países de destino.

Una coreografía perfecta antes de despegar

Después llega el turno de la DIAN, que autoriza la salida del país, mientras la Policía Antinarcóticos garantiza que cada envío cumpla con estrictos controles de seguridad. Todo sucede en simultáneo, como una coreografía precisa donde cada actor sabe exactamente cuándo intervenir.

En medio de este engranaje, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, destacó que este proceso es el resultado de una articulación público-privada que ha permitido consolidar al país como potencia exportadora. “Estamos hablando de un sector que conecta el campo con el mundo y que genera oportunidades reales para miles de familias”, aseguró.

Superados los controles, las flores entran a los cuartos fríos. Allí, entre 2 y 8 grados centígrados, se conserva su frescura mientras son organizadas en pallets que luego serán cargados en aviones. En cuestión de horas, estos mismos tallos estarán en vitrinas, hogares y celebraciones en más de 100 países.

Todo este proceso hace parte del Plan Pétalo, una estrategia que desde hace 20 años articula a más de 40 entidades para garantizar que la operación funcione 24/7, en tiempo real y sin interrupciones. Solo en esta temporada, se moviliza entre el 15% y el 18% de las exportaciones anuales del sector.

El impacto que florece en el campo colombiano

Pero detrás de cada envío hay algo más profundo que la logística. La floricultura genera cerca de 240.000 empleos formales en Colombia, de los cuales 150.000 son directos. El 60% está en manos de mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar, que encuentran en este sector una fuente de estabilidad y crecimiento.

En épocas como el Día de la Madre, el empleo temporal crece hasta un 24%, dinamizando regiones como Cundinamarca y Antioquia, donde se concentra la producción. La operación logística también refleja su magnitud: cerca de 700 vehículos diarios transportan flores hacia terminales aéreas.

Las cifras respaldan la historia. En 2025, Colombia exportó más de 59.000 toneladas de flores durante esta temporada, superando los 430 millones de dólares en ventas. El 80% de esos envíos tuvo como destino Estados Unidos, consolidando al país como el segundo exportador de flores cortadas en el mundo.

Al final, cada flor que despega no solo lleva color y fragancia. Lleva el trabajo de miles de manos, la precisión de una operación que no se detiene y el reflejo de un país que florece para el mundo.