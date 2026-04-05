¡Fracaso con estadio lleno! Millonarios lideró en las gradas, pero quedó en deuda en la cancha

El semestre 2026-I dejó una de las paradojas más fuertes del torneo para Millonarios, pues mientras en las tribunas arrasó con el respaldo de su gente, en la cancha no logró cumplir el objetivo principal.

De acuerdo con las cifras de asistencia, el conjunto bogotano terminó como el equipo con mayor convocatoria del campeonato: 292.474 espectadores en 10 partidos como local, con un promedio de 29.247 hinchas por encuentro.

Esto, por encima de clubes tradicionales como Atlético Nacional, Deportivo Cali y América de Cali. Pero ese masivo acompañamiento no se tradujo en resultados deportivos.

¿Por qué Millonarios no logró clasificar a los ocho?

Millonarios terminó con 26 puntos y quedó fuera de los playoffs tras la última fecha del todos contra todos.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llegaba con opciones claras, debía ganar en condición de visitante a Alianza FC de Valledupar, un rival que ya no tenía posibilidades de clasificar. En el papel, era un resultado alcanzable.

Sin embargo, no logró cumplir. El compromiso terminó 2-2, con goles de Rodrigo Contreras, y selló la eliminación sin depender de otros marcadores.

Andrés Llinás se pronunció tras la eliminación de Millonarios

Las palabras fueron inmediatas dentro del plantel. Andrés Llinás no escondió la frustración:

Estamos dolidos, Millonarios siempre tiene que pelear finales. No fuimos consecuentes con el apoyo que nos dio la hinchada. Esto tiene que ser un golpe para el equipo, los hinchas, los dirigentes. Tenemos que cambiar si queremos volver a clasificar.

¿Qué se viene para Millonarios y qué pasará con Fabián Bustos?

La eliminación reactivó los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos, quien tiene contrato vigente hasta finales de 2026.

A pesar de la presión, desde el club ya se estaría trabajando en la llegada de refuerzos para el próximo campeonato.

Paralelamente, el entrenador asumió responsabilidad, ofreció disculpas a la hinchada por no alcanzar la clasificación y recordó que el equipo sigue con vida en la Copa Conmebol Sudamericana, competencia en la que ahora deberán enfocar sus esfuerzos.