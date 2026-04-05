Joven sufrió un accidente cerebrovascular hace 10 días y sigue esperando que la Nueva EPS autorice su traslado

"La vida está por encima de los trámites", es el clamor desesperado de los familiares de Michel Meléndez, un joven de 24 años que se debate entre la vida y la muerte en el departamento del Atlántico.

Tras sufrir un accidente cerebrovascular hace 10 días, el paciente permanece en estado crítico en la Clínica Porvenir, en Soledad, sin que la Nueva EPS —entidad intervenida por el Gobierno— autorice su traslado urgente a un centro médico de mayor complejidad para realizarle una cirugía vital.

Michel enfrenta a una enfermedad renal de base:

Ante la falta de respuesta, la familia de Michel, que padece además una enfermedad renal, se vio obligada a convocar un plantón en las puertas del centro asistencial para exigir las órdenes de traslado y cirugía que requiere de manera urgente.

Con carteles donde se lee que "La salud no puede esperar. Traslado urgente ya", sus allegados denuncian la negligencia administrativa. "Necesita que lo operen urgentemente y necesita un traslado, pero la EPS no nos responde. Seguimos a la espera. Los tramites pueden esperar, pero la vida de un ser humano no. Ya él lleva en la clínica 10 días y su estado de salud es crítico", insistió su hermana, María Alejandra Meléndez, en diálogo con Noticias RCN.

Familiares de Michel reafirman su llamado de auxilio a la Nueva EPS:

La urgencia del procedimiento ha llevado a sus parientes a desplazarse diariamente desde su pueblo palafítico, Nueva Venecia, hasta la clínica donde Michel permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su prima, Elisandra Meléndez, elevó una queja formal invocando la normativa nacional: "Quiero hacer un llamado a las autoridades competentes, que se hagan presentes en este caso; ya que mi primo requiere, de manera urgente, una intervención quirúrgica. El artículo 49 de la constitución política dice que el derecho a la salud es primordial y no se lo están brindando".

Mientras el tiempo corre en contra del paciente, la incertidumbre crece debido a que la Nueva EPS aún no otorga "luz verde" para el traslado a un centro de mayor complejidad. Los familiares aseguran que no darán por terminada su protestas frente a la clínica hasta que el joven de 24 años reciba la atención especializada que su estado de salud requiere con extrema prioridad.