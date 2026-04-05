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Procuraduría abre investigación contra ministro Armando Benedetti por expresiones contra la magistrada Cristina Lombana

El procurador delegado resolvió iniciar la investigación disciplinaria y decretar la práctica de pruebas.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
02:44 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las declaraciones que emitió el 11 de noviembre de 2025 durante un allanamiento a su residencia en Barranquilla.

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Según el auto, Benedetti habría proferido expresiones injuriosas contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”. El despacho disciplinario consideró que el ministro no trató con respeto ni imparcialidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Los señalamientos contra Lombana

En sus declaraciones, Benedetti acusó a la magistrada de exceder sus funciones y de perseguirlo judicialmente: “Ella ha investigado 50 familiares míos… es una loca demente, delincuente”. También afirmó que Lombana habría ordenado investigaciones financieras sin competencia y filtrado información a medios de comunicación.

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El ministro incluso sugirió que la magistrada estaría suministrando información manipulada al FBI para incriminarlo en lavado de activos, lo que calificó como una violación a su debido proceso.

Decisión de la Procuraduría

El procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez resolvió iniciar la investigación disciplinaria y decretar la práctica de pruebas, entre ellas solicitar a la Corte Suprema copia de la orden de allanamiento y certificar si la cuenta de X utilizada por Benedetti corresponde al Ministerio del Interior.

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La Procuraduría notificó que el ministro tiene derecho a rendir versión libre sobre los hechos y recordó que, en caso de aceptar cargos, las sanciones podrían reducirse hasta en la mitad.

En el documento se advierte que contra esta decisión no procede recurso alguno y se ordena incorporar los antecedentes disciplinarios de Benedetti.

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