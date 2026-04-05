Procuraduría abre investigación contra ministro Armando Benedetti por expresiones contra la magistrada Cristina Lombana

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las declaraciones que emitió el 11 de noviembre de 2025 durante un allanamiento a su residencia en Barranquilla.

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Según el auto, Benedetti habría proferido expresiones injuriosas contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”. El despacho disciplinario consideró que el ministro no trató con respeto ni imparcialidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Los señalamientos contra Lombana

En sus declaraciones, Benedetti acusó a la magistrada de exceder sus funciones y de perseguirlo judicialmente: “Ella ha investigado 50 familiares míos… es una loca demente, delincuente”. También afirmó que Lombana habría ordenado investigaciones financieras sin competencia y filtrado información a medios de comunicación.

El ministro incluso sugirió que la magistrada estaría suministrando información manipulada al FBI para incriminarlo en lavado de activos, lo que calificó como una violación a su debido proceso.

Decisión de la Procuraduría

El procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez resolvió iniciar la investigación disciplinaria y decretar la práctica de pruebas, entre ellas solicitar a la Corte Suprema copia de la orden de allanamiento y certificar si la cuenta de X utilizada por Benedetti corresponde al Ministerio del Interior.

La Procuraduría notificó que el ministro tiene derecho a rendir versión libre sobre los hechos y recordó que, en caso de aceptar cargos, las sanciones podrían reducirse hasta en la mitad.

En el documento se advierte que contra esta decisión no procede recurso alguno y se ordena incorporar los antecedentes disciplinarios de Benedetti.