CANAL RCN
Colombia

Formulan cargos contra contralor del Amazonas por presunto caso de acoso sexual

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría aprovechado su posición de poder para ejercer comportamientos de acoso en el entorno laboral.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Foto: Captura pantalla Procuraduría General

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
12:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el contralor departamental del Amazonas, Gustavo García Torres, tras ser señalado de haber acosado sexualmente a una contratista de la entidad bajo su dirección.

Distrito se pronuncia sobre denuncias en colegio donde habría consumo de drogas, armas y acoso
RELACIONADO

Distrito se pronuncia sobre denuncias en colegio donde habría consumo de drogas, armas y acoso

Formulan cargos contra contralor del Amazonas

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría aprovechado su posición de poder para ejercer comportamientos de acoso en el entorno laboral en al menos tres ocasiones, con el supuesto propósito de que la víctima accediera a sus insinuaciones de carácter sexual.

El ente de control consideró que las presuntas acciones de García Torres vulneran los derechos humanos y constituyen un grave atentado contra la integridad y dignidad de la contratista.

Además, la Procuraduría señaló que el funcionario actuó de manera inmoral y contraria al orden jurídico, al utilizar su cargo como máxima autoridad fiscal del departamento para intentar someter a una subordinada.

“Según la investigación, el funcionario habría utilizado la relación de poder que tenía respecto a la presunta víctima para, en su entorno laboral, acosarla en al menos tres ocasiones, con el fin de que ella accediera a sus intenciones sexuales”, indicó la Procuraduría.

Contralor del Amazonas enfrenta cargos por acoso sexual

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales
RELACIONADO

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales

En el pliego de cargos, la Procuraduría Regional de Instrucción del Amazonas calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias severas si se comprueba su responsabilidad.

El proceso disciplinario continuará su curso mientras se recaudan las pruebas necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las consecuencias que deberá enfrentar el contralor García Torres en caso de confirmarse los hechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Menor asesinó con arma blanca a joven de 19 años en pleno parque de Soacha

Bogotá

Taxista ebrio que atropelló a un grupo de personas en Bogotá aceptó cargos

Transmilenio

Casos de animales explotados o abandonados en Transmilenio serán atendidos por un nuevo equipo de rescate ¿Cómo reportarlos?

Otras Noticias

LGBTI

Agresor podría enfrentar hasta 16 meses en prisión por escupir a mujer trans durante evento religioso

La víctima renunció a interponer acciones legales en contra del agresor o sus acompañantes.

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Conozca lo que dice la ley en estos casos.

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Selección Colombia

Colombia derrotó a Corea del Norte y avanzó en el Mundial sub-17: vea los goles y resumen

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber