Formulan cargos contra contralor del Amazonas por presunto caso de acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el contralor departamental del Amazonas, Gustavo García Torres, tras ser señalado de haber acosado sexualmente a una contratista de la entidad bajo su dirección.

Formulan cargos contra contralor del Amazonas

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría aprovechado su posición de poder para ejercer comportamientos de acoso en el entorno laboral en al menos tres ocasiones, con el supuesto propósito de que la víctima accediera a sus insinuaciones de carácter sexual.

El ente de control consideró que las presuntas acciones de García Torres vulneran los derechos humanos y constituyen un grave atentado contra la integridad y dignidad de la contratista.

Además, la Procuraduría señaló que el funcionario actuó de manera inmoral y contraria al orden jurídico, al utilizar su cargo como máxima autoridad fiscal del departamento para intentar someter a una subordinada.

“Según la investigación, el funcionario habría utilizado la relación de poder que tenía respecto a la presunta víctima para, en su entorno laboral, acosarla en al menos tres ocasiones, con el fin de que ella accediera a sus intenciones sexuales”, indicó la Procuraduría.

En el pliego de cargos, la Procuraduría Regional de Instrucción del Amazonas calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias severas si se comprueba su responsabilidad.

El proceso disciplinario continuará su curso mientras se recaudan las pruebas necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las consecuencias que deberá enfrentar el contralor García Torres en caso de confirmarse los hechos.