Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales

Un vigilante de una escuela en Bogotá fue capturado por las autoridades tras ser acusado de pornografía infantil y acoso a menores a través de redes sociales.

Capturan a vigilante escolar que tomaba fotos a menores de edad

El hombre, que ya había sido detenido en 2023 por acceso carnal violento contra un menor de edad, fue identificado gracias a una denuncia ciudadana y la investigación del Centro Cibernético de la Policía.

Según las autoridades, el sospechoso mantenía más de 15 perfiles falsos en redes sociales para contactar y engañar a menores de edad.

Además, se le acusa de fotografiar sin consentimiento a niños, niñas y adolescentes en las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Durante el allanamiento, la Policía encontró en el teléfono celular del acusado más de 1.300 videos e imágenes de contenido pornográfico infantil.

“A nuestro CAI virtual nos llega un reporte inicial del ciudadano que pone en conocimiento que su hijo habría sido accedido por esta persona y que fue contactado por redes sociales”, informó el mayor Rodrigo Acevedo, subdirector del Centro Cibernético de la Policía.

La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades. Los investigadores del Centro Cibernético rastrearon al sospechoso hasta dar con su paradero.

Esta detención forma parte de los esfuerzos de las autoridades colombianas para combatir la pornografía infantil en línea, habiendo bloqueado hasta la fecha más de 9.000 páginas web con este tipo de contenido.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia, dado que el acusado trabajaba como vigilante en una escuela, lo que le permitía tener acceso directo a menores de edad.

El sospechoso, que había sido liberado anteriormente por vencimiento de términos tras su detención en 2023, ahora deberá responder ante la justicia por ambos casos.

Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y si el acusado actuaba solo o formaba parte de una red más amplia de explotación infantil.