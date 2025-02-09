CANAL RCN
Colombia Video

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales

El sospechoso, que ya había sido detenido en 2023 por delitos sexuales, utilizaba perfiles falsos en internet y fotografiaba menores sin consentimiento en estaciones de Transmilenio.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un vigilante de una escuela en Bogotá fue capturado por las autoridades tras ser acusado de pornografía infantil y acoso a menores a través de redes sociales.

Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp
RELACIONADO

Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp

Capturan a vigilante escolar que tomaba fotos a menores de edad

El hombre, que ya había sido detenido en 2023 por acceso carnal violento contra un menor de edad, fue identificado gracias a una denuncia ciudadana y la investigación del Centro Cibernético de la Policía.

Según las autoridades, el sospechoso mantenía más de 15 perfiles falsos en redes sociales para contactar y engañar a menores de edad.

Además, se le acusa de fotografiar sin consentimiento a niños, niñas y adolescentes en las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Durante el allanamiento, la Policía encontró en el teléfono celular del acusado más de 1.300 videos e imágenes de contenido pornográfico infantil.

“A nuestro CAI virtual nos llega un reporte inicial del ciudadano que pone en conocimiento que su hijo habría sido accedido por esta persona y que fue contactado por redes sociales”, informó el mayor Rodrigo Acevedo, subdirector del Centro Cibernético de la Policía.

La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades. Los investigadores del Centro Cibernético rastrearon al sospechoso hasta dar con su paradero.

Esta detención forma parte de los esfuerzos de las autoridades colombianas para combatir la pornografía infantil en línea, habiendo bloqueado hasta la fecha más de 9.000 páginas web con este tipo de contenido.

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta
RELACIONADO

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta

El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia, dado que el acusado trabajaba como vigilante en una escuela, lo que le permitía tener acceso directo a menores de edad.

El sospechoso, que había sido liberado anteriormente por vencimiento de términos tras su detención en 2023, ahora deberá responder ante la justicia por ambos casos.

Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y si el acusado actuaba solo o formaba parte de una red más amplia de explotación infantil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp

Bucaramanga

Hombre fue asesinado en Bucaramanga para robarle su motocicleta

JEP

JEP reconoció a más de 100 hombres como víctimas de violación y tortura en conflicto armado

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna del lunes 2 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Donald Trump

Las razones detrás del ataque de Donald Trump al Tren de Aragua: ¿Cómo nació esta banda?

¿Cuándo y cómo nació El Tren de Aragua? Donald Trump ordenó ataque a esta banda venezolana.

Shakira

Shakira enamoró a sus fans con fotos exóticas desde una paradisíaca playa mexicana

Enfermedades

Vapear puede causar daños irreversibles en niños y adolescentes, según especialistas

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico