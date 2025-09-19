Distrito se pronuncia sobre denuncias en colegio donde habría consumo de drogas, armas y acoso

El concejal y exfutbolista Leandro Castellanos denunció que los estudiantes del colegio Sorrento en la localidad de Puente Aranda estarían siendo víctimas de acoso.

Recientemente, los padres de los jóvenes realizaron un plantón en contra de las situaciones que estarían ocurriendo en la institución. Aparte de los casos de acoso, presuntamente hay consumo de drogas e ingreso de armas.

Denuncia de los padres de familia

Las papás y mamás cuestionan la gestión de la rectora para esta clase de situaciones. El edil de la localidad, Gloher Cruz, estuvo durante el plantón realizado al frente de las instalaciones.

“Estamos presentando problemas muy graves dentro como es el consumo de drogas e ingreso de armas. Todo esto ha sido normalizado por las directivas”, sostuvo una de las personas presentes, quien señaló que el comité de convivencia tuvo que ser citado.

Por su parte, Cruz declaró: “Los padres de familia vienen denunciando presuntos casos de acoso (…) El porte de armas de fuego, armas blancas, consumo de drogas y muchísimos casos de negligencia por parte de las directivas de este colegio. La comunidad pide la salida de la rectora y otros directivos.

Alerta Bogotá habló Laura Jiménez, mamá de una joven y aseguró que su hija fue presionada para consumir drogas. Además, se dio cuenta de que en los baños se estarían realizando actividades sexuales con sustancias.

El pronunciamiento del Distrito

La Secretaría de Educación se pronunció al respecto, teniendo en cuenta que la institución es del Distrito: “Viene adelantando el acompañamiento a la institución educativa y se ha verificado la correcta activación de los protocolos establecidos para la atención a las situaciones identificadas”.

“De la mano con las autoridades pertinentes se han desarrollado jornadas de sensibilización y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, promoviendo la corresponsabilidad entre el colegio, la familia y la comunidad”, precisó.

El Distrito sigue recibiendo denuncias y se encuentra adelantando las investigaciones. Dependiendo de lo que se halle, podrían venir las respectivas medidas.