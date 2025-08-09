Formulan cargos contra exgerente de hospital por demorarse en autorizar tanqueo de ambulancia

La Procuraduría General de la Nación en las recientes horas confirmó que abrió un proceso disciplinario contra Andrés Felipe Delgado Brand, quien se desempeñaba como gerente de la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia, Antioquia.

Formulan cargos contra exgerente de hospital: ¿Por qué?

La decisión se tomó por su presunta responsabilidad en la demora de una remisión médica ocurrida en diciembre de 2020.

El caso se originó tras la denuncia presentada por el hijo de una paciente que ingresó de urgencia al centro asistencial y que, debido a la gravedad de su estado, debía ser trasladada a un hospital de mayor complejidad en Medellín.

Según el denunciante, la autorización para el tanqueo de la ambulancia se habría retrasado y esto, dificultó el traslado oportuno de la paciente.

Las indagaciones de la Procuraduría Provincial de Yarumal señalan que Delgado Brand habría condicionado el suministro de combustible a la presentación del recibo correspondiente al último tanqueo, requisito que él mismo había ordenado días antes.

La ausencia de este documento habría sido la razón de la dilación en la autorización.

Según el documento de la Procuraduría, se le investiga “a partir de la queja instaurada por el hijo de una paciente, quien fue ingresada de urgencias al hospital, y debido a su estado de gravedad debía ser remitida a otro centro de salud de alta complejidad en la ciudad de Medellín”.

Exgerente de hospital habría retrasado tanqueo de una ambulancia

El Ministerio Público calificó estos hechos como una falta grave atribuida a culpa grave, al considerar que la actuación del exdirectivo pudo afectar la adecuada atención en salud y la oportunidad del servicio.

La investigación disciplinaria busca determinar si el comportamiento del entonces gerente vulneró los principios de eficiencia y diligencia en la gestión hospitalaria, en un contexto donde estaba en juego la vida de una paciente.