Nueva orden de Trump abre oportunidades para productos colombianos en EE. UU.

En las recientes horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que modifica el esquema de aranceles recíprocos vigente desde abril.

La medida establece un nuevo marco para reducir o eliminar gravámenes a ciertos productos, siempre que los países exportadores firmen acuerdos “alineados” con Washington.

Colombia podría sacar provecho porque varios de los productos de nuestro país aparecen en los anexos beneficiados como el oro, níquel, flores, banano, piña, especias y cacao.

En diálogo con Noticias RCN, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), analizó las implicaciones de esta orden ejecutiva para el país.

Según Lacouture, productos como el oro, el níquel, las flores, el banano, la piña, algunas especias y, destacadamente, el cacao podría beneficiarse de esta medida.

Sin embargo, la experta advierte que, para aprovechar estas oportunidades, es necesario que el Gobierno colombiano inicie un proceso de negociación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“En este momento no se puede hacer mucho porque toca que el Gobierno Nacional entre en un proceso de negociación para poder establecer estas oportunidades. Si no hay un proceso donde el gobierno del presidente Gustavo Petro no entre a hablar con la entidad encargada de hacer este tipo de negociaciones, pues efectivamente esta orden ejecutiva que tiene grandes oportunidades para Colombia no entra en efecto. La idea es que se pueda generar ese proceso de negociación”, aseguró Lacouture.

La orden ejecutiva establece el 8 de septiembre como fecha de inicio para los países que ya estén en negociaciones.

Aunque Colombia aún no ha empezado este proceso, Lacouture enfatizó la importancia de avanzar rápidamente, ya que la medida podría reducir a cero los aranceles de productos que actualmente tienen un 10%, mejorando la competitividad frente a países como México.

“Es importante que podamos avanzar porque en el momento en que se pueda dar esta negociación, que nos den la aprobación de poder tener esta acción que es un ajuste a los aranceles recíprocos, puede bajar a cero por ciento productos que hoy en día tiene un arancel de 10% y que países como México, que están en el cero por ciento, pues generan una competencia a los productos colombianos. Esto sin lugar a duda es una gran oportunidad para los productos agrícolas. No es para todos los productos de la canasta exportadora colombiana”, añadió.

Los sectores que podrían beneficiarse incluyen aeronaves y repuestos, medicamentos genéricos e ingredientes farmacéuticos, minerales y recursos naturales, y productos agrícolas que no se produzcan en Estados Unidos o cuya producción sea insuficiente.

“En ese campo caben muchos de los productos que hoy tienen una competencia por parte de México a tener el 0% arancel, que sería de gran relevancia, como por ejemplo el aguacate, el cacao, el limón y los pescados principalmente, que son los que están siendo afectados en este momento”, agregó Lacouture.

Beneficios que trae para Colombia la nueva decisión de Donald Trump

Para iniciar las negociaciones, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana indicó que Colombia debe estar dispuesta a discutir "compromisos adicionales" en temas pendientes o “irritantes” en la relación bilateral. Estos incluyen aspectos como la trazabilidad de minerales, cooperación regulatoria, facilitación del comercio exterior y control de cultivos ilícitos.

La presidenta de AmCham también abordó la próxima decisión de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Lacouture hizo énfasis en la importancia de la diplomacia empresarial y la participación de diversos actores, incluyendo alcaldes, congresistas y empresarios, para fortalecer la relación bilateral y mostrar el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.