Comunidad en zona rural secuestró a 72 soldados en El Tambo, Cauca

Según el Ejército, el secuestro habría sido promovido por las disidencias de 'Carlos Patiño'.

septiembre 08 de 2025
07:03 a. m.
El Ejército Nacional denunció este domingo 7 de septiembre el secuestro de 72 uniformados por parte de civiles en la vereda Los Tigres, zona rural de El Tambo, Cauca. Este hecho se suma a una serie de acciones contra militares en el país.

Según informes oficiales, aproximadamente 600 personas obstaculizaron las labores de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 en donde tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales fueron privados de su libertad. En horas de la noche, el Ejército logró rescatar a 27 de los uniformados secuestrados.

Comunidad de El Tambo habría sido instrumentalizada

Las autoridades militares sugieren que la comunidad pudo haber sido instrumentalizada por grupos disidentes, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre esta afirmación.

Según el Ejército Nacional, el secuestro habría sido promovido “por las disidencias criminales de ‘Carlos Patiño’ para favorecer sus economías ilícitas”.

“Nuestra Fuerza Pública mantiene presencia en la zona para apoyar la transformación de las economías ilícitas y desmantelar los grupos criminales, respetando siempre los derechos humanos y DIH”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien exigió la liberación inmediata de los uniformados.

Ya son más de 21 asonadas contra la Fuerza Pública en 2025

Este incidente ocurre poco después de otro evento en Putumayo, donde civiles intentaron quemar vivos a dos militares durante la destrucción de un laboratorio de cocaína.

El secuestro en El Tambo ha generado preocupación por la seguridad de las fuerzas armadas en zonas de conflicto y plantea interrogantes sobre la relación entre las comunidades locales y los grupos armados ilegales. Las autoridades continúan trabajando para asegurar la liberación de los uniformados restantes.

