Formulan cargos contra patrullero de la Policía implicado en accidente de tránsito por efectos del alcohol

Según la investigación, el uniformado habría chocado su motocicleta contra otro vehículo mientras se encontraba en grado tres de embriaguez.

Policía Nacional.
FOTO: Policía Nacional

noviembre 03 de 2025
08:24 a. m.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el patrullero Carlos Steven Cantor Sánchez, adscrito al comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), por su presunta implicación en un accidente de tránsito y por abandonar el lugar de los hechos.

Formulan cargos contra patrullero de la Policía

Según la investigación, el uniformado habría chocado su motocicleta contra otro vehículo en el barrio Buenos Aires de Bucaramanga, durante la vigencia de 2024, mientras se encontraba en grado tres de embriaguez. El incidente habría dejado dos adultos y un menor heridos.

“La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), Carlos Steven Cantor Sánchez, por presuntamente ocasionar un accidente de tránsito y huir del lugar de los hechos”, detalló la Procuraduría.

El caso está siendo examinado por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que indaga si el funcionario, quien para ese momento se desempeñaba como conductor del grupo de auxiliares, infringió los principios de moralidad y responsabilidad que rigen la función pública.

Cargos a patrullero de la Policía implicado en accidente de tránsito

El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que podría acarrear sanciones severas en caso de comprobarse su responsabilidad.

“El ente disciplinario constata si el investigado, para la vigencia 2024, habría colisionado en su motocicleta contra otro vehículo en grado 3 de embriaguez, en el barrio Buenos Aires, lesionando al parecer dos adultos y un menor (…) la Procuraduría verifica si el uniformado vulneró los principios de moralidad y responsabilidad establecidos en la ley”.

