Capturado ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc que abastecía de armas a bandas criminales en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que logró un importante golpe contra la delincuencia al capturar a un sujeto conocido con el alias de Caquetá, un exintegrante de las extintas Farc que presuntamente hacía parte de una red dedicada al alquiler de armas utilizadas para cometer hurtos en la capital.

Capturan en Bogotá a alias Caquetá, ¿Quién es?

El operativo fue ejecutado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el barrio El Remanso, localidad de Bosa.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego con varios cartuchos y dos teléfonos celulares.

Según las investigaciones, alias Caquetá, de 38 años y oriundo de San Vicente del Caguán, era el encargado de suministrar las armas a diferentes grupos criminales que las usaban para cometer asaltos y hurtos, principalmente a establecimientos comerciales del suroccidente de Bogotá.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que el detenido “pertenecía a una estructura delincuencial dedicada al alquiler de armas de fuego para la comisión de delitos de hurto a personas y entidades comerciales”.

Capturan a alias Caquetá, exintegrante de las Farc

Las autoridades también confirmaron que el sujeto tiene un pasado en la columna Urias Rondón de las Farc-EP y registra múltiples antecedentes judiciales por concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.

Tras la presentación de las pruebas recopiladas por la Fiscalía, un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial.