CANAL RCN
Colombia

Capturado ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc que abastecía de armas a bandas criminales en Bogotá

'Caquetá' era el encargado de suministrar las armas a diferentes grupos criminales que las usaban para cometer asaltos y hurtos en la capital.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que logró un importante golpe contra la delincuencia al capturar a un sujeto conocido con el alias de Caquetá, un exintegrante de las extintas Farc que presuntamente hacía parte de una red dedicada al alquiler de armas utilizadas para cometer hurtos en la capital.

Les ofrecían trabajo y luego, las explotaban en Oriente Medio: capturan a 3 implicados en red de trata de personas
RELACIONADO

Les ofrecían trabajo y luego, las explotaban en Oriente Medio: capturan a 3 implicados en red de trata de personas

Capturan en Bogotá a alias Caquetá, ¿Quién es?

El operativo fue ejecutado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el barrio El Remanso, localidad de Bosa.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego con varios cartuchos y dos teléfonos celulares.

Según las investigaciones, alias Caquetá, de 38 años y oriundo de San Vicente del Caguán, era el encargado de suministrar las armas a diferentes grupos criminales que las usaban para cometer asaltos y hurtos, principalmente a establecimientos comerciales del suroccidente de Bogotá.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que el detenido “pertenecía a una estructura delincuencial dedicada al alquiler de armas de fuego para la comisión de delitos de hurto a personas y entidades comerciales”.

Capturan a alias Caquetá, exintegrante de las Farc

Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda en Meta: ahora irá a la cárcel
RELACIONADO

Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda en Meta: ahora irá a la cárcel

Las autoridades también confirmaron que el sujeto tiene un pasado en la columna Urias Rondón de las Farc-EP y registra múltiples antecedentes judiciales por concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.

Tras la presentación de las pruebas recopiladas por la Fiscalía, un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

¿Cómo va la erradicación de cultivos ilícitos en 2025? Esto dice Mindefensa

Chocó

Chocó declara calamidad pública por inundaciones: más de 50.000 personas afectadas

Cali

Imputan a cuidador por maltrato animal en Cali: perros estaban esqueléticos y eran caníbales

Otras Noticias

Karol G

¿Despechada? Captan a Karol G cantando a grito herido en medio de rumores de ruptura con Feid

En redes sociales, se hizo viral un video en el que se ve a la cantante colombiana cantando a todo pulmón, mientras se especula sobre su relación.

Premio Puskás

¿Se definió el Puskas 2025? El golazo en la Serie A que le da la vuelta al mundo

Una jugada a balón parado terminó convirtiéndose en uno de los mejores goles en lo que va del 2025.

México

Cuatro menores entre las víctimas fatales de la explosión en un supermercado de Hermosillo, México

Invima

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico

Finanzas personales

La millonada que le puede costar invertir en proyectos inmobiliarios sin respaldo jurídico