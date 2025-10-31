Capturan a ladrones en Transmilenio que atacaron con puñal a policías durante persecución

Luego de una persecución, la Policía capturó a tres hombres que se dedicaban a robar mediante la modalidad de ‘cosquilleo’.

Este método suele ser frecuente en Transmilenio. Los delincuentes esperan la hora pico para infiltrarse entre las personas y quitarles sus objetos personales en medio del tumulto. Aprovechan la cantidad de gente para robar lo que tengan en los bolsillos.

Ladrones habían robado con ‘cosquilleo’

Los tres delincuentes robaron varios celulares adentro de un articulado y emprendieron la huida. Sin embargo, los usuarios gritaron y despertaron la atención de los uniformados.

Por medio de las cámaras de seguridad, quedaron grabados los momentos en los que estos delincuentes salían de los articulados y emprendían sigilosamente la huida entre las calles.

Luego del llamado de auxilio de los usuarios, los policías pudieron identificar a los ladrones en la estación Nariño. Después de la persecución, los criminales hirieron a las autoridades con puñales. Esto requirió el llamado de refuerzos para finalmente capturarlos.

Inseguridad en Transmilenio: ¿Qué dicen las cifras?

A finales de agosto, la concejal Diana Diago cuestionó la presencia de policías en las estaciones de Transmilenio. La cabildante denunció que el servicio público pasó de tener 875 a 432 uniformados.

Meses atrás, Diago ya había alertado que la fuerza pública estaba cayendo en TM. Muestra de ello es que en marzo el número era de 611. Es decir, en menos de seis meses hubo una reducción superior a los 200 policías.

A partir de las cifras de 2024, se supo que las seis estaciones en donde más ocurren robos son Avenida Jiménez con Calle 13, Avenida Jiménez con Caracas, Ricaurte, Portal del Tunal, Calle 100 y Portal del Norte.

Además, se registró un incremento en los casos de lesiones en estaciones y portales. El año pasado, la cifra se cerró en 173; cuando en los últimos años no había superado los 55 casos.