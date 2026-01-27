CANAL RCN
Colombia Video

Cámaras registraron fuerte pelea en plena calle de Bogotá: las autoridades no contaban con lo que se iban a encontrar

Una mujer estaba siendo agredida por su expareja cuando llegó la Policía.

Valentina Bernal

enero 27 de 2026
01:24 p. m.
Lo que parecía un nuevo caso de violencia intrafamiliar en un barrio residencial de Fontibón terminó convirtiéndose en un procedimiento judicial.

Una riña en vía pública, registrada en tiempo real por las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad, destapó el prontuario criminal de una mujer que figuraba como víctima de agresión y que, sin que nadie lo supiera en ese momento, era requerida por la justicia por el delito de extorsión.

Cámaras de vigilancia registraron fuerte pelea callejera en Bogotá

En las imágenes de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) se observa a una mujer salir de su vivienda en evidente estado de angustia, pidiendo auxilio tras ser atacada por su expareja.

Los gritos rompieron la calma del sector y alertaron a los vecinos.

Uno de ellos decidió intervenir al ver la agresión, enfrentándose al hombre señalado y provocando que la situación se trasladara por completo a la vía pública.

La riña se hizo visible para quienes transitaban por el sector y quedó registrada segundo a segundo por las cámaras de videovigilancia.

De ser víctima de agresión a capturada por extorsión

Desde la central del C4, el operador que seguía el caso dio aviso inmediato a los uniformados, activando la respuesta policial. La patrulla más cercana llegó al lugar en pocos minutos y controló la situación. En el procedimiento, el hombre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, el operativo dio un giro inesperado cuando los policías realizaron la verificación de antecedentes de la mujer que había sido auxiliada.

Al consultar los sistemas judiciales, se confirmó que ella tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión, lo que obligó a las autoridades a proceder con su detención inmediata.

Así, lo que comenzó como una intervención por una agresión terminó con dos personas capturadas, ambas puestas a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen.

