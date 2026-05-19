Mintransporte anunció devolución de dinero por fotomultas. ¿Quiénes son los beneficiados?

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte detectaron irregularidades en más de 7,5 millones de fotomultas impuestas en Colombia. De esta cifra, aproximadamente 1,5 millones de comparendos ya fueron pagados por los ciudadanos. Los 5,8 millones restantes deberán ser revocados.

Las irregularidades se originaron porque las secretarías de tránsito de diferentes ciudades comenzaron a imponer fotomultas sin haber expedido previamente el documento técnico requerido, conocido como concepto de desempeño tecnológico.

Según las autoridades, durante la investigación se identificó que:

12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.

7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.

18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

"Al no haberse realizado el procedimiento adecuado, ese millón y medio implica que los organismos de tránsito que los pusieron de manera irregular deben pagar una multa a la Superintendencia de Transporte y el restante, que son aproximadamente 6 millones de comparendos, deben ser revocados", dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

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Entre las ciudades que más fotomultas irregulares colocaron se encuentran Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Las fechas de los comparendos invalidados varían según la ciudad: en Bogotá están anuladas prácticamente todas las fotomultas impuestas entre diciembre de 2018 y enero de 2020, mientras que en Medellín el periodo abarca desde diciembre de 2018 hasta abril de 2020.

¿A quiénes se les devolverá dinero por fotomultas?

Los ciudadanos que ya pagaron las fotomultas podrían recuperar su dinero.

"Podrán iniciar acciones legales, reclamaciones contra los organismos de tránsito basados en el tema del concepto de desempeño de la tecnología", señaló Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte.

Adicionalmente, los más de 5 millones de comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes.

"Los que no han pagado sus comparendos que están en ese intervalo de tiempo, solo tienen que esperar a que sean descargados del SIMIT y no van a tener más multas", puntualizó Piñeres.