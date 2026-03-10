Llegó el Fritanga Fest 2026 a Bogotá: fechas, precio y lugares

Bogotá está en una nueva edición del Fritanga Fest, un festival que busca reunir gastronomía, tradición y economía popular alrededor de uno de los platos más representativos de la cocina capitalina.

El evento se realizará hasta el domingo 4 de octubre, en distintos sectores de la ciudad, con una oferta que estará disponible tanto en las Plazas Distritales de Mercado como en restaurantes y puntos comerciales.

Uno de los principales atractivos será el precio establecido para la porción: $25.000 por 750 gramos de fritanga.

¿En qué plazas de mercado se podrá disfrutar?

La séptima edición tendrá como escenario 13 Plazas Distritales de Mercado, ubicadas en diferentes localidades de Bogotá. Los puntos participantes serán:

12 de Octubre

20 de Julio

7 de Agosto

Fontibón

Kennedy

La Concordia

La Perseverancia

Las Cruces

Las Ferias

Quirigua

Restrepo

Samper Mendoza

Trinidad Galán

De esta manera, el festival contará con presencia en diferentes sectores de la capital y permitirá que los asistentes encuentren la oferta gastronómica en distintos puntos de la ciudad.

También habrá restaurantes y otros puntos comerciales

La programación no estará concentrada únicamente en las plazas de mercado. A la oferta se sumarán más de 12 restaurantes de diferentes sectores de Bogotá, además de los puntos comerciales San Andresito de la 38 y Cuatro Vientos.

También harán parte del festival las plazas de mercado de Paloquemao y Corabastos, ampliando los lugares donde los asistentes podrán encontrar la oferta del Fritanga Fest.

¿Por qué y para qué se hace el Fritanga Fest?

El Fritanga Fest es liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES), en articulación con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Además de promover la gastronomía tradicional, el evento busca fortalecer la actividad económica de restaurantes, cocineros y comerciantes vinculados a las plazas de mercado.

Paralelamente, el festival también representa una oportunidad para apoyar a los comerciantes y cocineros de las plazas de mercado y contribuir a la reactivación económica de Bogotá.