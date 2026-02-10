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OEA conformará una comisión voluntaria para iniciar diálogos con Nicaragua

Bajo el regimen de Daniel Ortega, se ha advertido un deterioro progresivo el sistema democrático.

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AFP

octubre 02 de 2026
10:10 p. m.
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Un plazo estricto de 60 días para intentar abrir una vía de comunicación directa con Managua. Esa es la apuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que sus miembros resolvieron por consenso en Washington conformar una comisión voluntaria que busque entablar negociaciones con el régimen nicaragüense, en un intento por frenar un sistema antidemocrático en el país centroamericano.

A pesar de que Nicaragua concretó su salida del bloque regional en noviembre de 2023, la cumbre extraordinaria de cancilleres y delegados de los 32 Estados miembro reafirmó que la nación centroamericana mantiene compromisos internacionales vigentes.

En un documento se advierte que el que el país haya dejado la OEA “no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

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La OEA no puede imponer sanciones a Managua:

El último pronunciamiento se da tras una serie de maniobras con las que Daniel Ortega y Rosario Murillo han consolidado el control total del poder estatal. Tras casi dos décadas al frente del Ejecutivo, el exguerrillero sandinista comunicó en julio el fin de las citas electorales en la nación. Posteriormente, a comienzos de septiembre, el Poder Legislativo consumó la marginación de las fuerzas opositoras a través de una refroma a la Constitución.

Frente a los nuevos acontecimientos en Managua y la imposibilidad de generar sanciones desde el bloque, sus miembros acordaron recurrir, nuevamente, a la diplomacia.

“Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región”, destacó Albert Ramdin, secretario general de la OEA.

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60 días para buscar un diálogo con Managua y presentar un informe de avance:

La estrategia diplomática cuenta con el respaldo explícito de la administración estadounidense. Según detalló Juan Pablo Segura, representante del Departamento de Estado para los asuntos regionales, la postura de la Casa Blanca se alinea de manera unánime con la comisión que planea desplazarse al territorio nicaragüense para evaluar de primera mano la situación sobre el terreno.

Los representantes de los países miembro manifestaron una profunda inquietud por el progresivo deterioro del sistema democrático en el país. El equipo negociador designado dispone ahora de un bimestre para gestionar el acercamiento con las autoridades en Managua y presentar un informe detallado con el balance de su gestión.

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