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Resultado Super Astro Luna hoy, 2 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se definieron los ganadores luego del Super Astro Luna de este 2 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 02 de 2026
10:00 p. m.
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Un acierto puede contener otros aciertos más pequeños y, aun así, producir un solo premio.

Parece contradictorio, pero esa es una de las características del plan de premios del Super Astro. Si una apuesta coincide con las cuatro cifras y el signo ganador, naturalmente también contiene las tres y las dos cifras finales del mismo número.

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Eso no significa que los tres premios puedan sumarse.

La reglamentación establece que las categorías son excluyentes, un detalle que cobra importancia cuando llegue el momento de comprobar el resultado del Super Astro Luna de este 2 de octubre.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de octubre de 2026

En una nueva noche de viernes, el Super Astro Luna emocionó a los apostadores y la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La programación de 2026 identifica la jornada de este viernes como el sorteo 8261 del Super Astro Luna, correspondiente al acta 5960 y previsto para las 10:50 p. m.

La noche anterior dejó el 8637 con Sagitario, resultado correspondiente al sorteo 8260 del jueves 1 de octubre.

¿Se pueden ganar varios premios con una misma apuesta del Super Astro Luna?

No por el hecho de que una coincidencia mayor incluya también coincidencias menores.

Supongamos, únicamente como ejemplo, que el resultado fuera 5831 con Aries.

Una persona que hubiera apostado exactamente 5831 con Aries tendría las cuatro cifras correctas. Al mismo tiempo, dentro de esa combinación también aparecerían correctamente las terminaciones 831 y 31.

Eso no permitiría cobrar tres categorías.

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El reglamento establece que los premios son excluyentes. Cuando una apuesta acierta una de las categorías, no adquiere el derecho de reclamar también las otras dos por las coincidencias contenidas dentro de la misma combinación.

Así, la revisión del resultado no consiste en ir acumulando premios a medida que aparecen más coincidencias.

Primero debe establecerse hasta dónde llegó el acierto y si se cumplen todas las condiciones de la categoría correspondiente, incluido el signo zodiacal.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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