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Capturan a alias Chalá, cabecilla responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia

El sicario, integrante de las disidencias de Calarcá, figuraba en el cartel de los más buscados.

Foto: Policía

Noticias RCN

junio 13 de 2026
08:54 a. m.
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Alias Chalá, señalado como responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, fue capturado en Tolima por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía.

El sicario, integrante de las disidencias de Calarcá, figuraba en el cartel de los más buscados y era considerado pieza clave dentro de esa estructura criminal.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura y destacó que la recompensa de 300 millones de pesos ofrecida en el departamento “ayudó a su localización y captura. Salió corretiado de nuestro Departamento”.

Noticia en desarrollo...

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