Frustran fuga internacional de presuntos asesinos de un menor baleado en Soacha

Una operación de la Policía y la Fiscalía permitió frustrar la fuga de dos hombres que pretendían abandonar el país para evadir la justicia.

Los capturados, conocidos como alias Wilmer y alias El Duver, eran buscados por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el barrio San Rafael, en la comuna 4 de Cazucá, Soacha.

Ambos habían comprado tiquetes aéreos con destino a España y estaban listos para escapar.

Frustran fuga de presuntos asesinos de un menor en Soacha

El operativo se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en el marco de una investigación que se seguía por los hechos del pasado 23 de julio, cuando un menor de 17 años fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública del barrio San Rafael.

Durante el mismo ataque, cuatro personas más, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas.

¿Quiénes eran los delincuentes que se iban a fugar?

Los señalados, identificados como alias Wilmer y alias El Duver, hacían parte del grupo delincuencial conocido como 'los Cantor', con injerencia en esa zona del municipio.

Según las autoridades, tras cometer el crimen, los sospechosos intentaron evadir su captura planeando una fuga internacional hacia Europa.

Sin embargo, la acción investigativa y operativa de la Policía frustró su huida y permitió detenerlos antes de que abandonaran el país.

Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras continúa el proceso en su contra por los delitos de homicidio y lesiones personales.