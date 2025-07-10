CANAL RCN
Colombia

Frustran fuga internacional de presuntos asesinos de un menor baleado en Soacha

Alias Wilmer y El Duver fueron detenidos antes de abordar un vuelo internacional.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación de la Policía y la Fiscalía permitió frustrar la fuga de dos hombres que pretendían abandonar el país para evadir la justicia.

Hombre que atraparon agrediendo a su ex pareja terminó siendo el cabecilla de una peligrosa red en Antioquia
RELACIONADO

Hombre que atraparon agrediendo a su ex pareja terminó siendo el cabecilla de una peligrosa red en Antioquia

Los capturados, conocidos como alias Wilmer y alias El Duver, eran buscados por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el barrio San Rafael, en la comuna 4 de Cazucá, Soacha.

Ambos habían comprado tiquetes aéreos con destino a España y estaban listos para escapar.

Frustran fuga de presuntos asesinos de un menor en Soacha

El operativo se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en el marco de una investigación que se seguía por los hechos del pasado 23 de julio, cuando un menor de 17 años fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública del barrio San Rafael.

Durante el mismo ataque, cuatro personas más, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas.

¿Quiénes eran los delincuentes que se iban a fugar?

Los señalados, identificados como alias Wilmer y alias El Duver, hacían parte del grupo delincuencial conocido como 'los Cantor', con injerencia en esa zona del municipio.

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo

Según las autoridades, tras cometer el crimen, los sospechosos intentaron evadir su captura planeando una fuga internacional hacia Europa.

Sin embargo, la acción investigativa y operativa de la Policía frustró su huida y permitió detenerlos antes de que abandonaran el país.

Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras continúa el proceso en su contra por los delitos de homicidio y lesiones personales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Semana de la Biodiversidad en Cali reunió a más de 334.000 personas y dejó un legado ambiental

Inpec

Nuevo atentado contra dragoneante del Inpec en Cali: víctima falleció

Metro de Bogotá

Nuevo cierre en la Autopista Sur afectará la movilidad durante los seis siguientes meses por la construcción del metro

Otras Noticias

Pensiones

Colombia, entre los peores países para pensionarse: así se ubica a nivel internacional

El país se ubica en una posición crítica de acuerdo con este estudio.

Millonarios

¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Una mano en el área por parte de Jorge Arias había terminado en pena máximo a favor de América, pero un llamado del VAR cambió todo.

Nueva York

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado