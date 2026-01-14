CANAL RCN
Colombia Video

Revelan parte médico del subdirector de la cárcel del distrito judicial de Neiva tras atentado

Las autoridades investigan si la denuncia interpuesta en 2023 por Renato Solano tiene relación con el ataque ocurrido este martes 13 de enero.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
04:51 p. m.
Luego del trágico atentado en el que murió el hijo del director de la cárcel de Neiva se conoció un testimonio clave rendido ante la Fiscalía en noviembre de 2023.

Según información, Renato Solano, subdirector de la cárcel del Distrito Judicial de Neiva, había denunciado amenazas contra su vida hace dos años, un hecho que ahora investigan las autoridades para determinar su posible conexión con el ataque.

Subdirector de la cárcel del Neiva había sido amenazado

En su declaración ante la Fiscalía, Solano relató que “se encontraba saliendo por la puerta principal. Escucho a una persona alterada y alguien que me grita en forma grotesca que necesita hablar conmigo. Que él sabía que yo andaba solo, que me atuviera a las consecuencias, que no se me hiciera raro que el día de mañana yo no amaneciera". Según la denuncia, la amenaza provino de un familiar de un recluso.

Las autoridades confirmaron que esta línea de investigación permanece abierta. "Es una situación que, por supuesto, no se descarta, pero también hay diferentes hechos que están investigando para determinar efectivamente los autores y los móviles de esta acción", señalaron fuentes oficiales.

El atentado ocurrió este 13 de enero sobre la Ruta 45 que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, aproximadamente a las 6:52 de la mañana.

Dos hombres a bordo de una motocicleta, ambos con casco, interceptaron el vehículo donde se transportaban los directivos del penal. El parrillero desenfundó un arma y disparó en más de seis oportunidades contra el automóvil.

Como resultado del ataque, resultaron heridos Ismael, hijo del director de la cárcel, de 11 años, y el subdirector Renato Solano, quien es coronel retirado.

El conductor realizó un giro y trasladó de inmediato a los heridos a un centro asistencial cercano, donde recibieron primeros auxilios antes de ser llevados al Hospital Universitario de Neiva. Sin embargo, tres horas después del ataque, el pequeño Ismael falleció.

Parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva

Entre tanto, se sabe que el subdirector Solano permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado.

Según informó el personal médico: "Después de 30 horas, sigue siendo reservado, continúa con ventilación mecánica asistida, continúa con el manejo de los medicamentos, los cuales han tenido una mínima mejoría, y estamos pendientes de pasarlo a un nuevo tiempo quirúrgico". Solano recibió dos impactos de bala durante el atentado.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. De momento, se cuenta con una fotografía de los dos hombres a bordo de la motocicleta, tomada momentos antes del atentado, que se considera clave para la investigación.

