Un cambiazo frustrado: víctima descubrió al ladrón en pleno retiro de dinero en San Gil

Un intento de hurto mediante la modalidad de cambiazo de tarjeta terminó frustrado en San Gil, Santander, cuando la propia víctima sorprendió al delincuente en el momento en que retiraba cerca de ocho millones de pesos en un cajero electrónico de un centro comercial.

Según el reporte oficial, el hecho se produjo luego de que tres sujetos abordaran a dos personas que intentaban retirar dinero. Uno de ellos se ofreció a “ayudarles” con la operación y, en medio de la maniobra, sustituyó la tarjeta bancaria.

Posteriormente, los delincuentes convencieron a las víctimas de trasladarse a otro cajero, alegando fallas en el primero. Minutos más tarde, comenzaron a llegar mensajes de retiros no autorizados.

La reacción de las víctimas y la huida del señalado

“Las personas reaccionan y regresan al lugar, al cajero inicial del centro comercial. Allí, ven a una persona sorprendida retirando dinero con la tarjeta de quien había sido engañado. Esta persona sale huyendo del lugar y toma un vehículo”, explicó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el afectado enfrentó al señalado ladrón, quien vestía camiseta blanca y jean. En las imágenes se observa cómo lo agarra del cuello, generándose un forcejeo. El sujeto logró escapar y cruzó la vía nacional que atraviesa el municipio.

Captura en operativo policial

La Policía activó de inmediato un plan candado y, gracias al seguimiento por circuito cerrado de televisión, identificó el vehículo en el que huyó el sospechoso. La interceptación se concretó en la vía que comunica a San Gil con Socorro.

“Inmediatamente la Policía Nacional es alertada, hacemos un plan candado y logramos interceptar el vehículo, del cual esta persona fue capturada. Otras dos personas ya fueron identificadas que también participaron del hecho delictivo”, agregó el coronel Arévalo.

El operativo permitió la incautación de varias tarjetas bancarias, teléfonos móviles y una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. El detenido y los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para vincular a los otros dos presuntos responsables.