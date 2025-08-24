Intentaron robar una tienda de cadena y terminaron capturados en plena huida: así pasó en Bogotá

En la localidad de Kennedy, Bogotá, la policía frustró un asalto a un establecimiento de cadena que pudo terminar en tragedia.

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia mientras intentaban huir, armadas y con el dinero que habrían robado.

Policía interrumpió hurto en Kennedy, Bogotá

En horas recientes, la Policía Nacional confirmó que uniformados de la estación de Kennedy lograron interceptar a una banda señalada de participar en un violento intento de hurto contra una tienda de cadena.

El operativo se llevó por la alerta de ciudadanos que notificaron la situación a la línea de emergencia.

Así fue la persecución para atrapar a ladrones de una tienda de cadena

Según el reporte oficial, las autoridades desplegaron rápidamente varias patrullas que ubicaron un vehículo particular en el que se movilizaban los sospechosos. En su interior se encontraban tres hombres y una mujer, quienes, al parecer, pretendían escapar con el dinero sustraído.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron en poder de los capturados un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con dos cartuchos, así como una suma de dinero en efectivo, presuntamente proveniente del ilícito. Además, el vehículo utilizado en la huida fue inmovilizado.

El director operativo de la Policía en Kennedy confirmó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.