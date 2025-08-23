VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

Se conoció un nuevo episodio de presunto acoso sexual dentro de un bus alimentador del sistema Transmilenio en Bogotá.

La situación escaló cuando la mujer afectada reaccionó golpeando al presunto agresor y lo confrontó con insultos, hechos que quedaron en video y que fueron difundidos en redes sociales.

Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

Las imágenes que circularon muestran a una mujer golpeando e increpando a un joven mientras le lanza fuertes acusaciones.

"Muestre la cara, gamín, morboso, conmigo no hijue… Después coge culicagadas de 12 años y las vuelve nada, depravado, degenerado" gritaba la mujer en medio de la confrontación, mientras el señalado se limitaba a responder: “Mentirosa”.

Luego de que el video se viralizara, la mujer decidió pronunciarse en su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido.

Presunta víctima de acoso relató lo sucedido en Transmilenio

Identificándose como Helena, relató que el incidente ocurrió cuando abordó el alimentador 10-8 (Olarte Tímiza).

Según su testimonio, el joven, de 17 años, aprovechó el momento para tocarla indebidamente.

El joven me tocó en el glúteo. Introdujo por encima de mi pantalón sus dedos. Mi reacción inmediatamente fue golpearlo y comenzar a insultarlo. Nunca he golpeado a alguien.

Helena añadió que, tras hacer pública su denuncia, conoció que otras cinco mujeres afirmaron haber sido víctimas del mismo agresor.

No tengo video del momento en que me tocó porque es imposible estar grabando todo el trayecto esperando que te toquen, pero el proceso para solicitar las grabaciones ya está en curso.

Pronunciamientos frente al caso de presunto acoso en Transmilenio

La congresista Carolina Arbeláez se pronunció en la misma red social, rechazando el hecho y recordando que se impulsa un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos.

El acoso sexual no se puede normalizar. Hoy miles de mujeres se sienten inseguras al caminar por las calles o al usar el transporte público. Helena, lamento profundamente este episodio indignante que te tocó vivir. Ninguna mujer debería pasar por esto. Desde el Congreso impulsamos un proyecto de justicia especializada para que estas conductas no queden en la impunidad.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Jesús David Araque, escribió: