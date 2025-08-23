CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

El hecho, ocurrido en un alimentador de la ruta Olarte Tímiza, fue registrado en video.

Presunto acoso en Transmilenio
Foto: X/ @DenunciasAntio2

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conoció un nuevo episodio de presunto acoso sexual dentro de un bus alimentador del sistema Transmilenio en Bogotá.

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali
RELACIONADO

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali

La situación escaló cuando la mujer afectada reaccionó golpeando al presunto agresor y lo confrontó con insultos, hechos que quedaron en video y que fueron difundidos en redes sociales.

Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

Las imágenes que circularon muestran a una mujer golpeando e increpando a un joven mientras le lanza fuertes acusaciones.

"Muestre la cara, gamín, morboso, conmigo no hijue… Después coge culicagadas de 12 años y las vuelve nada, depravado, degenerado" gritaba la mujer en medio de la confrontación, mientras el señalado se limitaba a responder: “Mentirosa”.

¿Nos querían dejar sin Metro? Atraparon a dos hombres robando un camión con maquinaria clave en Bogotá
RELACIONADO

¿Nos querían dejar sin Metro? Atraparon a dos hombres robando un camión con maquinaria clave en Bogotá

Luego de que el video se viralizara, la mujer decidió pronunciarse en su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido.

Presunta víctima de acoso relató lo sucedido en Transmilenio

Identificándose como Helena, relató que el incidente ocurrió cuando abordó el alimentador 10-8 (Olarte Tímiza).

Según su testimonio, el joven, de 17 años, aprovechó el momento para tocarla indebidamente.

El joven me tocó en el glúteo. Introdujo por encima de mi pantalón sus dedos. Mi reacción inmediatamente fue golpearlo y comenzar a insultarlo. Nunca he golpeado a alguien.

Helena añadió que, tras hacer pública su denuncia, conoció que otras cinco mujeres afirmaron haber sido víctimas del mismo agresor.

No tengo video del momento en que me tocó porque es imposible estar grabando todo el trayecto esperando que te toquen, pero el proceso para solicitar las grabaciones ya está en curso.

Así funcionaba red que grababa abusos sexuales a menores y distribuía videos internacionalmente
RELACIONADO

Así funcionaba red que grababa abusos sexuales a menores y distribuía videos internacionalmente

Pronunciamientos frente al caso de presunto acoso en Transmilenio

La congresista Carolina Arbeláez se pronunció en la misma red social, rechazando el hecho y recordando que se impulsa un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos.

El acoso sexual no se puede normalizar. Hoy miles de mujeres se sienten inseguras al caminar por las calles o al usar el transporte público. Helena, lamento profundamente este episodio indignante que te tocó vivir. Ninguna mujer debería pasar por esto. Desde el Congreso impulsamos un proyecto de justicia especializada para que estas conductas no queden en la impunidad.

Este es el amplio prontuario criminal de alias Marlon, quien habría ordenado el atentado en Cali
RELACIONADO

Este es el amplio prontuario criminal de alias Marlon, quien habría ordenado el atentado en Cali

Por su parte, el concejal de Bogotá, Jesús David Araque, escribió:

Toda mi solidaria con usted. Ninguna mujer debe vivir esto en el transporte público de Bogotá.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

¿Nos querían dejar sin Metro? Atraparon a dos hombres robando un camión con maquinaria clave en Bogotá

Cali

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el atentado con explosivos en Cali?

Disidencias de las Farc

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali

Otras Noticias

Artistas

Luto mundial: murió en pleno rodaje el integrante de una de las series más exitosas de Netflix

La serie se estaba rodando en Venecia, Italia, y de repente el hombre se desplomó. ¿Cuál fue la causa de su deceso?

Artistas

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno grabó un nuevo video y provocó de inmediato las reacciones de sus seguidores. ¿Qué dijo?

Pensiones

Tiempo de espera que tendría que tener un trabajador para jubilarse si sube la edad de pensión

Luis Díaz

Así fue el debut de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga: brilló con gol, asistencias y velocidad

Salud mental

Ritual de un minuto puede transformar las relaciones de pareja, según psicóloga