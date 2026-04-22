Fue capturado en Argentina uno de los señalados por el magnicidio de Miguel Uribe

Las autoridades confirmaron la captura de Braian Ferney Cruz Castillo, quien es señalado como otro de los presuntos implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá en 2025.

Esta persona se encontraba de manera irregular en territorio argentino, pese a contar con una orden de expulsión previa, por lo que su captura se concretó en un operativo conjunto entre la Interpol y la Unidad Fiscal de Corrientes.

Según la información oficial, Castillo estaría vinculado directamente con la logística del atentado. Además, señalan que sería la pareja sentimental de Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien ya fue condenada a más de 20 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Investigación internacional que terminó con nueva captura del caso Miguel Uribe

El caso se inició tras la recepción de información oficial enviada por autoridades de Colombia, que alertaban sobre la posible presencia del sospechoso en Argentina. Estos datos fueron canalizados a través de la Gendarmería Nacional Argentina, lo que permitió activar las diligencias correspondientes.

El procedimiento fue resultado de una investigación adelantada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes. Según se indica en el reporte oficial, fue ubicado por medio del rastreo de su dirección IP.

Situación judicial del detenido

Durante las gestiones, se confirmó que el imputado se encontraba en situación migratoria irregular en Argentina y tenía una orden de expulsión vigente. Además, registraba una causa previa por robo en la que había aceptado un acuerdo de juicio abreviado.

Con base en la notificación roja de Interpol y el pedido de captura internacional, las autoridades procedieron a su detención. Actualmente, permanece a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12.

El tribunal será el encargado de tramitar el proceso de cooperación internacional y definir el eventual pedido de extradición a Colombia.