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¡Atención, usuarios de Transmilenio! Dentro de poco, se pondrá en marcha una estación temporal

Se espera que la estación ayude a descongestionar uno de los puntos más críticos en cuanto a movilidad, la avenida Caracas.

Transmilenio.
Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 22 de 2026
10:30 a. m.
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El Distrito dio a conocer que la estación Flores cerrará, pero al mismo tiempo se le iniciará una estación temporal.

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Desde el sábado 25 de abril, se pondrá en marcha la estación temporal de Flores, la cual, se espera, logre mejorar la congestión en la troncal Caracas, por donde avanzan las obras de la Línea 1 del Metro.

Cierre de la estación y apertura de la temporal

La estación provisional busca reorganizar el flujo de pasajeros y optimizar los ingresos y salidas, reduciendo así los tiempos de espera y la congestión a nivel general. Estará ubicada entre las calles 64 y 67, a pocos metros de la estación normal.

Estación temporal de Flores.
Estación temporal de Flores. Foto: Transmilenio.

Un dato no menor es que, para la puesta en marcha, se requirió de un análisis técnico que concluyó con la necesidad de contar con un punto adicional de atención para los usuarios mientras se implementan soluciones más grandes.

Asimismo, las autoridades recalcaron que contará con condiciones básicas de operación, garantizando seguridad y accesibilidad. Por si fuera poco, se articulará con el resto del sistema para evitar interrupciones en el servicio y asegurar una transición eficiente durante su funcionamiento.

¿Qué servicios se podrán tomar?

Uno de los principales objetivos de esta medida es disminuir la presión sobre estaciones cercanas, que actualmente operan al límite de su capacidad. Por ende, se espera que la nueva estación contribuya a distribuir de manera más equilibrada la demanda y a mejorar la experiencia de viaje de miles de personas.

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En materia de funcionamiento, tendrá dos vagones y recibirá 14 servicios con conexión directa a las troncales Norte, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Suba, Calle 80, NQS (carrera 30) Sur y Caracas Centro.

Los usuarios, entonces, podrán tomar los servicios 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52 y H13.

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