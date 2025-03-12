VIDEO | Persecución permitió capturar a sujeto que intentó robarse una camioneta en Bogotá

No cesa la inseguridad en Bogotá. En las recientes horas, gracias a un operativo de reacción inmediata, la Policía Nacional logró frustrar el hurto de una camioneta y capturar al presunto responsable, luego de una persecución que inició en Engativá y terminó en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy.

Capturado sujeto que intentó robarse una camioneta en Bogotá

Los hechos ocurrieron cuando uniformados de la estación de Policía de Kennedy realizaban labores de patrullaje y fueron alertados por la central de radio sobre el robo de un vehículo en Engativá.

De forma coordinada, la Metropolitana de Bogotá activó un plan candado en varios puntos de la ciudad para dar con el paradero del automotor.

Gracias a la rápida acción de las patrullas, el vehículo fue localizado sobre la Avenida Boyacá. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor intentó evadir el cerco policial, cambiando bruscamente de carril.

Sin embargo, en medio de la presión, abandonó la camioneta y trató de escapar a pie, pero fue interceptado por los uniformados pocos metros más adelante.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó la camioneta en el barrio Castilla y encontró en poder del detenido una pistola con munición, motivo por el cual también le fueron imputados delitos relacionados con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procesos judiciales correspondientes.

Preocupación por ola de inseguridad en Bogotá

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación delictiva a la Línea 123, con el fin de permitir una atención oportuna y fortalecer la seguridad en la ciudad.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá fue la entidad que compartió los detalles de este operativo. A través de su cuenta oficial en X, publicó un video que deja ver el momento en el que el sujeto es detenido por los uniformados de la Policía.

“Ese sujeto trató de huir luego de robar un carro, intentó evadir a las patrullas, se metió entre carriles, abandonó el vehículo y buscó escapar a pie, pero nada de esto le sirvió y fue capturado en Kennedy, tras el plan candado de @PoliciaBogota. Se le incautó un arma con munición y el carro fue recuperado. Uno a uno están cayendo estos delincuentes”, se lee en el trino.