“Un muchachito de 16 años le disparó”: el testimonio del padre de Jean Claude Bossard tras su asesinato en Bogotá

Un intento de hurto culminó con el asesinato de Jean Claude Bossard, administrador de empresas y piloto colombo-francés de 35 años, en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió en la carrera 19 con calle 108, cuando la víctima regresaba caminando a su residencia tras almorzar en un restaurante cercano.

Según el relato de su padre, Bossard fue interceptado por dos asaltantes que intentaron robarle su mochila. "Ayer por robarle una mochila y mi hijo por no dejársela robar, le pegaron un tiro en el pecho, un muchachito de 16 años", señaló a Noticias RCN.

Policía reaccionó y abatió a uno de los asaltantes

La Policía reaccionó de inmediato ante el reporte del incidente. En el enfrentamiento, uno de los asaltantes fue abatido por las autoridades, mientras que el otro quedó herido y fue aprehendido. Este último resultó ser un menor de 16 años, razón por la cual no fue formalmente capturado sino aprehendido, conforme a la legislación colombiana para menores infractores.

El padre de la víctima hizo un llamado contundente a las autoridades: "Lo único que yo le pido a las autoridades, le pido a todo, es que abracemos a la policía, le demos dientes a la policía, que a la policía le tengan respeto, que la policía cada vez que haga algo, no sea el policía el que sale a la cárcel y el delincuente se muere de la risa".

“Este es mi país, yo amo a Colombia”

Jean Claude Bossard era un profesional nacido en Bogotá pero de corazón barranquillero. Trabajaba en el sector de seguros y, según su padre, amaba profundamente al país. "Este fue mi hijo, colombiano y francés, pero que amaba Colombia, no se quería ir y decía, este es mi país, yo amo a Colombia", expresó.

El día del trágico suceso, Bossard había declinado asistir a un almuerzo familiar para atender compromisos laborales. "Él a las 10 de la mañana me dijo en esta puerta, me dijo, no papá yo no puedo ir al almuerzo, yo tengo varios seguros que cerrar, tengo varios pólizas que entregar", recordó su padre.

La familia espera la llegada de parientes desde Francia para recoger el cuerpo en Medicina Legal y realizar las exequias en Bogotá. Vecinos del sector señalaron que la zona ha sido escenario de constantes quejas por inseguridad.

El padre cerró su testimonio con una reflexión: "La libertad tuya o la mía se acaba en el momento en que yo le piso la libertad al vecino, eso tenemos que entenderlo muy bien".