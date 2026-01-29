CANAL RCN
Economía

¡Pilas! El peligroso mensaje sobre las elecciones de marzo que no debe abrir

¡No caiga! Este es el mensaje de texto que está llegando a miles de colombianos usando como pretexto las elecciones 2026.

Mensaje de texto estafadores para robar en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 29 de 2026
03:00 p. m.
A medida que se acerca la jornada democrática del próximo 8 de marzo de 2026, una nueva modalidad de estafa digital ha encendido las alarmas en Colombia.

Delincuentes informáticos están aprovechando el cronograma electoral para enviar mensajes de texto (SMS) fraudulentos a miles de ciudadanos, notificándoles sobre supuestas designaciones como jurados de votación.

Esta alerta surgió este jueves 29 de enero, tras múltiples reportes ciudadanos en redes sociales.

El engaño consiste en un mensaje que afirma: “Usted ha sido designado(a) como jurado de votaciones (...) consulte la fecha y lugar de capacitación”, acompañado de un enlace que efectivamente es sospechoso.

Las autoridades han sido enfáticas: este tipo de comunicaciones no provienen de los canales oficiales y buscan capturar datos sensibles de las víctimas.

Así están operando los ciberdelincuentes

Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de suplantación de identidad o phishing para engañar a los sufragantes.

Al hacer clic en los links desconocidos, los usuarios son dirigidos a portales maliciosos que imitan la estética de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En estos sitios, se les solicita ingresar información personal, números de cédula e incluso datos bancarios, facilitando el robo de identidad o el vaciado de cuentas.

La Registraduría Nacional, mediante las resoluciones 2580 y 2581 de 2025, estableció las reglas para los comicios legislativos del 8 de marzo y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

Aunque la designación como jurado es una función obligatoria y fundamental para verificar identidades y realizar el conteo de votos, la entidad aclara que la notificación oficial debe verificarse siempre por sus herramientas institucionales y no a través de mensajes de texto con remitentes dudosos.

¿Cómo consultar si es jurado de votación de forma oficial?

Para evitar caer en fraudes digitales, es imperativo que los ciudadanos ignoren cualquier mensaje de texto que exija clics en enlaces externos.

La única vía legal y segura para confirmar si debe cumplir con esta carga pública es el portal oficial de la organización electoral ingresando directamente a la página web de la Registraduría y luego buscar la opción consulte aquí si es jurado de votación, digitando su número de identificación sin puntos ni espacios.

El sistema le arrojará, de forma inmediata, si fue seleccionado, indicando el puesto, la mesa de votación y el horario de la capacitación oficial.

Las autoridades recomiendan desconfiar de promesas de pagos o amenazas de multas inmediatas vía SMS. El calendario electoral avanza con rigor y la transparencia de las elecciones de 2026 depende también de la prevención ciudadana frente a la delincuencia digital.

