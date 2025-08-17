Fuerte pelea en medio de un control policial en Cesar: dos agresores fueron capturados

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el corregimiento de Puerto Mosquito, en Cesar, en el que agentes de la Policía fueron agredidos por un grupo de personas tras oponerse al requerimiento. En el hecho se presentaron insultos y agresiones que hoy la comunidad rechaza, de manera contundente.

Pelea en control policial en Cesar

Los hechos se presentaron durante un patrullaje por parte de agentes del comando de Policía del corregimiento de Puerto Mosquito, cuando fueron abordados por varias personas que agredieron a los uniformados tras oponerse al requerimiento. Un uniformado recibió una fuerte patada por uno de los dos hombres que se oponían a los patrullajes de rutina de las autoridades.

Ante la indignación, por parte de los ciudadanos, la violencia logró desatarse entre los protagonistas del hecho. Así lo describió Ramón Peinado, un habitante de Puerto Mosquito que presenció la pelea.

“Lo que pasó, si, que son cosas que pasan así en los pueblos, pero es una cosa que no la esperábamos y no estamos de acuerdo a eso, porque lo que hicieron es mal hecho por atropellarlos a ellos", explicó Peinado.

Preocupación por la seguridad en Gamarra, Cesar

La preocupación por parte de la comunidad no ha cesado, pues afirman que el pueblo es víctima constante de diferentes disturbios y problemas de seguridad. Por esto, expresaron su interés por mantener una sana convivencia entre los habitantes.

“Pues ojalá no se volviese a presentar más porque siempre el pueblo sufre tantos inconvenientes...que ojalá no vuelva a suceder más nada de eso. Aquí necesitamos seguridad porque es un pueblo que siempre habitan tantos habitantes, pero si necesitamos la seguridad", manifestó Elvira Aldana, habitante del sector.

Por su parte, el uniformado que recibió golpes y contusiones tuvo que ser llevado a un centro asistencial mientras que los dos agresores fueron capturados. El secretario de Gobierno y Seguridad de Gamarra hizo un contundente llamado al respeto a las autoridades.