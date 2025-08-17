CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte pelea en medio de un control policial en Cesar: dos agresores fueron capturados

Los hechos se llevaron a cabo en medio de un patrullaje por agentes del comando de Policía.

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el corregimiento de Puerto Mosquito, en Cesar, en el que agentes de la Policía fueron agredidos por un grupo de personas tras oponerse al requerimiento. En el hecho se presentaron insultos y agresiones que hoy la comunidad rechaza, de manera contundente.

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama
RELACIONADO

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama

Pelea en control policial en Cesar

Los hechos se presentaron durante un patrullaje por parte de agentes del comando de Policía del corregimiento de Puerto Mosquito, cuando fueron abordados por varias personas que agredieron a los uniformados tras oponerse al requerimiento. Un uniformado recibió una fuerte patada por uno de los dos hombres que se oponían a los patrullajes de rutina de las autoridades.

Ante la indignación, por parte de los ciudadanos, la violencia logró desatarse entre los protagonistas del hecho. Así lo describió Ramón Peinado, un habitante de Puerto Mosquito que presenció la pelea.

“Lo que pasó, si, que son cosas que pasan así en los pueblos, pero es una cosa que no la esperábamos y no estamos de acuerdo a eso, porque lo que hicieron es mal hecho por atropellarlos a ellos", explicó Peinado.

Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado
RELACIONADO

Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado

Preocupación por la seguridad en Gamarra, Cesar

La preocupación por parte de la comunidad no ha cesado, pues afirman que el pueblo es víctima constante de diferentes disturbios y problemas de seguridad. Por esto, expresaron su interés por mantener una sana convivencia entre los habitantes.

“Pues ojalá no se volviese a presentar más porque siempre el pueblo sufre tantos inconvenientes...que ojalá no vuelva a suceder más nada de eso. Aquí necesitamos seguridad porque es un pueblo que siempre habitan tantos habitantes, pero si necesitamos la seguridad", manifestó Elvira Aldana, habitante del sector.

Por su parte, el uniformado que recibió golpes y contusiones tuvo que ser llevado a un centro asistencial mientras que los dos agresores fueron capturados. El secretario de Gobierno y Seguridad de Gamarra hizo un contundente llamado al respeto a las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 17 de agosto de 2025: 🔴 Sigue la búsqueda de la menor desaparecida en Cajicá 🔴

Bogotá

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama

Inseguridad en Bogotá

Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado

Otras Noticias

Artistas

El cine de luto: murió el actor que interpretó a villano de Superman

El reconocido artista, que pasó a la historia por sus papeles, participó en ‘La Guerra de las Galaxias’ y fue protagonista de películas como ‘Priscilla’.

Bancolombia

Bancolombia avisa a usuarios: Bre-B Tus Llaves estará fuera de servicio varios días

Bancolombia informó que Bre-B Tus Llaves tendrá mantenimiento del 19 al 23 de agosto, con suspensión parcial del servicio en horarios nocturnos.

Redes sociales

Insólito: bebé en Colombia habría sido registrada con el nombre de Chat Yipiti

Luis Díaz

Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025