¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama

En medio de la grave crisis de salud que atraviesa el país por las deudas de las EPS en clínicas y hospitales, los pacientes siguen sufriendo las consecuencias. En las últimas horas se conoció el caso de la madre de un piloto de la Presidencia que permanece en una silla de la Fundación Cardio Infantil.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, la mujer tiene una bacteria en su cuerpo y su salud ha ido deteriorándose con el paso de los días.

Aunque fue ingresada a un hospital que tiene convenio con la Nueva EPS, la aseguradora no ha autorizado la asignación de una cama para que sea atendida.

La paciente comenzó a sentirse mal el pasado 13 de agosto, tras llegar a la ciudad de Bogotá desde Puerto Salgar, Cundinamarca. Un dolor abdominal intenso la llevó a acercase a la Fundación Cardio Infantil donde podía ser atendida por convenio con la Nueva EPS.

Sandra Castillo es la madre de un piloto de los helicópteros de la Presidencia. Aunque fue ingresada, está recibiendo tratamiento y antibióticos, permanece en condiciones inhumanas en una silla, desde hace cinco días.

Al parecer, la EPS no habría autorizado hasta ahora su ingreso a una cama o habitación.

Después de tres días, en medio de su desesperación, la paciente preguntó a una enfermera por qué a ella no le daban una cama si a otras personas que ingresaron después les habían asignado una, a lo que le respondió:

La Nueva EPS normalmente no paga los servicios que autorizan en el hospital.

El diagnóstico inicial señala que a la madre del piloto se le encontró una bacteria que se habría desarrollado después de un mal procedimiento quirúrgico al que fue sometida semanas atrás, en un hospital de La Dorada, Caldas.

Las condiciones en las que ha estado la madre del piloto han llevado a que su salud desmejore.