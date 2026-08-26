¿Cuánto recibirá de pensión? Así funcionará el nuevo sistema según las semanas cotizadas

La gran pregunta de millones de colombianos es sencilla: ¿qué va a pasar con el dinero que he cotizado durante años?

La respuesta depende, principalmente, de cuántas semanas tenga cotizadas cada persona y de si cumple o no las condiciones para quedar dentro del régimen de transición.

Tras la decisión sobre la reforma pensional, se mantienen los pilares que estructuran el nuevo sistema. Entre los cambios más importantes está la forma en la que se distribuirán los aportes y, especialmente, lo que ocurrirá con quienes trabajaron y cotizaron durante años, pero no lograron reunir las semanas necesarias para pensionarse.

¿Todos entrarán al nuevo sistema?

No. Algunas personas quedarían excluidas del nuevo esquema por estar cobijadas por el régimen de transición.

Según explicó el abogado experto en pensiones Rafael Guerrero, se trata de:

Hombres que, al momento de entrar en vigencia la reforma, tengan 900 semanas cotizadas o más.

Mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o más.

Es decir, si una persona cumple con ese número de semanas, no entraría automáticamente a las nuevas reglas del sistema.

¿Qué pasará con quienes sí entren al nuevo modelo?

Aquí entra en juego el llamado pilar contributivo, que aplica para las personas que continúan realizando aportes para construir su futura pensión. La principal modificación es que el dinero cotizado se dividirá.

Los primeros 2,3 salarios mínimos del ingreso de una persona irán a Colpensiones. Según las cifras entregadas, esto equivale aproximadamente a 4 millones 25 mil pesos.

Si el trabajador gana más de ese valor, la parte que supere los 2,3 salarios mínimos irá al componente complementario administrado por las entidades correspondientes.

En palabras más sencillas, si una persona gana hasta 2,3 salarios mínimos, sus aportes irían a Colpensiones.

Pero si gana más, una parte de la cotización iría a Colpensiones y otra parte al componente complementario.

¿Y si una persona cotizó, pero nunca logró pensionarse?

Este es uno de los cambios que más puede generar dudas, pues para quienes hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, pero no alcancen los requisitos necesarios para obtener una pensión, existiría el llamado pilar semicontributivo.

Aquí está el cambio principal: el dinero acumulado durante la vida laboral se utilizaría para financiar una renta periódica.

Es decir, una persona que cotizó durante años, pero no consiguió pensionarse, ya no recibiría necesariamente todo su ahorro en un único pago, sino que tendría un ingreso periódico calculado con los recursos que logró acumular.

Según explicó Andrés Izquierdo, director de ISP Soluciones Pensionales, esta renta podría estar aproximadamente entre 75.000 y 250.000 pesos, aunque el valor dependería de los recursos acumulados por cada persona.

Un ejemplo para entenderlo mejor:

Imagine a una persona que trabajó durante varios años y logró cotizar 500 semanas, pero dejó de trabajar y nunca consiguió completar las semanas necesarias para obtener una pensión.

Esa persona entraría en el grupo del pilar semicontributivo.

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En lugar de recibir de una sola vez todo el dinero que acumuló, ese ahorro serviría para financiar una renta, es decir, un pago periódico.

¿Qué pasa con quienes cotizaron menos de 300 semanas o nunca cotizaron?

Estas personas entrarían en el llamado pilar solidario. Está dirigido a quienes:

Nunca realizaron cotizaciones.

Cotizaron, pero acumularon menos de 300 semanas.

Según la información entregada, recibirían un apoyo cercano a 234.000 pesos.

¿Cuál es el cambio que más deben tener en cuenta los cotizantes?

Uno de los puntos más importantes es entender que no todos los trabajadores terminarán recibiendo el dinero de la misma manera.

El número de semanas cotizadas será determinante para saber si una persona puede acceder a una pensión, entra al régimen de transición, recibe una renta dentro del pilar semicontributivo o accede al apoyo del pilar solidario.

Por eso, para quienes están próximos a la edad de jubilación o llevan años realizando aportes, la pregunta fundamental será: ¿cuántas semanas tengo cotizadas y qué camino me corresponde dentro del nuevo sistema?