Fuerte vendaval causó daños en cerca de 40 viviendas en Risaralda, Caldas: tres familias fueron evacuadas

Un fuerte vendaval registrado durante el pasado fin de semana provocó daños en cerca de 40 viviendas en el municipio de Risaralda, en el departamento de Caldas, de acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades locales.

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Este fenómeno meteorológico afectó principalmente los techos de las casas y generó preocupación entre las familias residentes en las zonas impactadas.

La situación más delicada se presentó en tres viviendas que sufrieron daños totales en sus cubiertas, lo que obligó a evacuar preventivamente a sus ocupantes para evitar posibles accidentes.

¿Cuáles son las veredas más afectadas por los vendavales en Risaralda?

Entre los sectores que reportaron afectaciones se encuentran las veredas La Romelia, La Playa, Quiebra de Santa Bárbara y Montecristo, donde las autoridades comenzaron las labores de evaluación para determinar la magnitud de los daños ocasionados por los fuertes vientos.

Los equipos encargados de la atención realizaron censos para establecer cuántas familias resultaron damnificadas, revisar las condiciones en las que quedaron sus viviendas e identificar cuáles requieren asistencia prioritaria.

Estas verificaciones permitirán conocer las necesidades de los hogares afectados y orientar las acciones de respuesta frente a los daños registrados.

Tres viviendas sufrieron daños totales en sus techos

Aunque el balance preliminar da cuenta de cerca de 40 casas afectadas, el caso de las tres viviendas cuyos techos quedaron completamente destruidos concentra especial atención.

Por esta razón, sus ocupantes fueron evacuados de manera preventiva mientras se evalúan las condiciones de seguridad de los inmuebles.

Las autoridades continúan con el levantamiento de información en las zonas afectadas para establecer el alcance de la emergencia y determinar qué tipo de apoyo necesitan las familias damnificadas.