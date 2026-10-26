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Reconocida marca ofrecerá 0% en la financiación de sus carros: así funcionará

Estos son los requisitos que debe cumplir para aplicar.

Tesla Model 3
FOTO: Tesla

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
03:28 p. m.
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El panorama automotor colombiano atraviesa una transformación histórica impulsada por la acelerada transición hacia la movilidad sostenible. En un mercado tradicionalmente liderado por vehículos de combustión e híbridos, la fabricante norteamericana Tesla ha protagonizado un fenómeno sin precedentes en el país, posicionándose en tiempo récord dentro del top de las marcas con mayor volumen de matrículas en el territorio nacional.

Durante el último año, la firma fundada por Elon Musk ha pasado de registrar entregas aisladas a comercializar miles de unidades en cuestión de meses. Según los más recientes informes del sector presentados por la ANDI y Fenalco, la compañía escaló rápidamente en el ranking general de vehículos en Colombia, compitiendo codo a codo en volumen de matrículas con marcas masivas y consolidadas.

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Este comportamiento comercial ha sido el principal catalizador para que las ventas globales de vehículos 100 % eléctricos en Colombia registren crecimientos de más de tres dígitos. El éxito de Tesla radica en la combinación de un modelo de venta directa mediante plataformas digitales, exenciones tributarias (como el beneficio de IVA reducido y la exención de la medida de Pico y Placa en las principales ciudades) y una rápida penetración de sus modelos insignia.

Entre ellos, el SUV compacto Model Y se sitúa como el vehículo eléctrico más vendido de la nación, acaparando la gran mayoría de los registros de la marca en el mercado local, seguido de cerca por el sedán Model 3.

Tesla ofrecerá 0% en la financiación de sus carros

Con el objetivo de mantener este ritmo de expansión y democratizar el acceso a sus vehículos de mayor demanda, Tesla dio un nuevo golpe sobre la mesa en el sector financiero automotor colombiano. La compañía oficializó una agresiva campaña comercial mediante la cual ofrece financiación a una tasa de interés del 0 % para sus modelos Model 3 y Model Y.

La medida, dirigida a compradores en todo el territorio nacional, aplica para aquellas unidades que sean reservadas y entregadas antes del 31 de diciembre de 2026. A través de alianzas con entidades financieras de respaldo, la firma busca derribar una de las barreras de entrada más significativas para la adopción tecnológica: los elevados costos de crédito derivados de las tasas de interés del mercado de consumo.

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Ambos vehículos, que destacan por contar con cifras de autonomía que rondan hasta los 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP en sus versiones más equipadas, entran en esta iniciativa que promete mantener la dinamización del segmento durante el último trimestre del año.

Con esta apuesta financiera, Tesla no solo busca consolidar su liderato en la electrificación del parque automotor en Colombia, sino también presionar al resto de la industria a flexibilizar sus modelos de crédito en la recta final de la temporada comercial.

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