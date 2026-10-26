Así fue la fuga de 17 presos en Cerrito y Palmira: autoridades todavía buscan a 14 de ellos

Las autoridades del Valle del Cauca mantienen un amplio operativo para recapturar a 14 personas privadas de la libertad que se fugaron durante el fin de semana de instalaciones policiales en los municipios de Palmira y El Cerrito. En total, 17 internos lograron escapar en ambos hechos, aunque tres de ellos ya fueron ubicados por las autoridades.

Los casos se registraron con pocas horas de diferencia y han encendido las alarmas por las condiciones de reclusión en estaciones y comandos de Policía, espacios que actualmente albergan un número de detenidos superior a su capacidad.

Hacinamiento y escape en Palmira

Uno de los hechos ocurrió en el sector de Las Delicias, en Palmira, donde ocho internos que permanecían detenidos en un CAI lograron huir durante la madrugada del domingo. Según la información conocida, los privados de la libertad se encontraban en condición de sindicados, es decir, aún no habían recibido una condena.

De acuerdo con las versiones preliminares, el lugar tenía una capacidad aproximada para 20 personas, pero al momento de la fuga albergaba cerca de 86 detenidos. Los internos habrían abierto un hueco en el techo de la estructura, escapado por una vivienda contigua y cruzado por los tejados de varias casas del sector.

Posteriormente, habrían llegado a un lote baldío, donde derribaron un muro para abandonar la zona sin ser detectados. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita dar con el paradero de los fugados.

En El Cerrito nueve detenidos lograron huir

La otra fuga se registró en la estación de Policía de El Cerrito, donde al menos 33 personas privadas de la libertad vulneraron las medidas de seguridad con la intención de escapar. Nueve de ellas lograron salir de la carceleta y emprender la huida.

Las personas involucradas estaban vinculadas a diferentes procesos judiciales, algunas en calidad de sindicados y otras ya condenadas. Tras conocerse la fuga, la Policía activó un plan candado en la zona y logró recapturar a dos de los evadidos, mientras que otro interno decidió entregarse voluntariamente.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de fortalecer la seguridad en este tipo de instalaciones mediante más tecnología, cámaras de vigilancia y aumento del pie de fuerza. Además, advirtieron que las estaciones de Policía no fueron diseñadas para albergar de manera prolongada a personas privadas de la libertad.

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Un grupo especial de la Policía continúa las labores de búsqueda para ubicar a los 14 fugados que permanecen evadidos y evitar nuevos episodios similares en el departamento.