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Fiscalía solicita audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris por presunto acto sexual violento

El exdirector de RTVC es señalado de presunto acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

Foto: AFP
Foto: AFP

Jorge Leonardo Alzate

octubre 26 de 2026
03:32 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación radicó el lunes, 26 de octubre, una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el antiguo gerente de RTVC y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Felipe Morris.

Los hechos por los que es objeto de investigación habrían ocurrido en diciembre de 2011, en el exterior, e implicarían actos sin consentimiento de la víctima.

La diligencia, en la que Morris sería señalado por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva, se realizará el próximo 17 de noviembre.

Noticia en desarrollo…

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