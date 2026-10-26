Fiscalía solicita audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris por presunto acto sexual violento

La Fiscalía General de la Nación radicó el lunes, 26 de octubre, una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el antiguo gerente de RTVC y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Felipe Morris.

Los hechos por los que es objeto de investigación habrían ocurrido en diciembre de 2011, en el exterior, e implicarían actos sin consentimiento de la víctima.

La diligencia, en la que Morris sería señalado por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva, se realizará el próximo 17 de noviembre.

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