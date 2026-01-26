Funcionaria de la Defensa Civil fue secuestrada en Suárez, Cauca: esto se sabe

Una funcionaria de la Defensa Civil enfrenta su segundo día de cautiverio en el departamento del Cauca, mientras las autoridades colombianas adelantan gestiones para su liberación.

RELACIONADO Reconocida influencer fue secuestrada y todo quedó registrado en video

Secuestraron a funcionaria de la Defensa Civil en Cauca

La situación se suma a la creciente tensión que vive esta región del suroccidente del país.

Adriana Ágredo, de 28 años y madre cabeza de familia de tres hijos, trabaja como contratista en la Secretaría de Tránsito del municipio de Suárez.

Según información confirmada desde el Comando de la Defensa Civil Seccional Cauca, la joven desapareció cuando se desplazaba desde Santander de Quilichao hacia la cabecera municipal de Suárez.

Las autoridades reportan que Ágredo habría sido retenida en un retén instalado presuntamente por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los captores habrían trasladado a la funcionaria hacia la montaña en la cordillera occidental, zona donde este grupo armado ilegal ejerce control territorial.

En respuesta a la situación, autoridades locales organizaron una misión humanitaria que partió desde la cabecera municipal de Suárez hacia el sector de La Betulia, punto de ingreso a la zona de influencia del grupo armado.

El objetivo es establecer contacto y solicitar la liberación inmediata de la funcionaria.

La Secretaría de la Mujer del Departamento del Cauca se pronunció sobre el caso, confirmando su articulación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Paz y Gobernanza para brindar atención a los familiares de Ágredo. Las autoridades hicieron un llamado público a los captores para que liberen a la joven madre.

“Todo está en investigación hasta ahora; desde la Secretaría de la Mujer, no tenemos una información consistente al respecto. Solamente que fue un secuestro. Nosotros, como Secretaría, lo que hacemos es brindar articulación con la Secretaría del Gobierno y con la Secretaría de Paz y Gobernanza del Departamento del Cauca, con el fin de articularnos y poderle prestar la atención a los familiares”, aseguró Doricell Chávez, secretaria de la mujer en Cauca.

Este secuestro ocurre en un contexto de violencia contra las mujeres en el norte del Cauca. Durante el pasado fin de semana, fue asesinada la profesora Luceli Ipia, de 38 años, en un aparente robo en la misma región.

RELACIONADO Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca

Grave situación de orden público en Cauca

Paralelamente, el departamento enfrenta otra crisis de orden público en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia.

Allí, dos hombres de nacionalidad extranjera murieron en circunstancias confusas, lo que generó tensión entre pobladores que rodearon la base de la Policía Nacional.