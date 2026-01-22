Reconocida influencer fue secuestrada y todo quedó registrado en video

En México hay una gran conmoción debido a que Nicole Pardo Molina, la influencer que es conocida en el entorno digital como La Nicholette y que tiene 182.000 seguidores en Instagram, fue secuestrada.

La creadora de contenido se encontraba en Culiacán, exactamente en la zona de Isla Musalá, cuando fue interceptada por varios hombres que aprovecharon que ella descendió de su camioneta.

RELACIONADO Alpinista de 23 años cae de acantilado mientras transmitía en vivo desde TikTok en California

Lo sucedido quedó registrado en un video que ya está en manos de las autoridades que están a cargo de la investigación para encontrar a la influencer La Nicholette.

Video: así fue el secuestro de la influencer La Nicholette, en Culiacán, México

En un video del 20 de enero de 2026 se ha podido ver que la influencer La Nicholette descendió de su Cybertruck y que de inmediato se le acercó un vehículo blanco.

Fue así como, en un primer momento, ella forcejeó para que las personas del carro blanco no pudieran abrir las puertas y, posteriormente, trató de subirse a su camioneta.

Sin embargo, dos hombres armados se lo impidieron y la subieron a la fuerza al vehículo en el que se estaban transportando.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó un protocolo para buscar a la influencer La Nicholette

Tras la desaparición de la influencer La Nicholette, su entorno cercano denunció lo sucedido en La Fiscalía General del Estado de Sinaloa y se activó de inmediato el Protocolo Alba para tratar de descubrir su paradero.

Además, la Fiscalía emitió un boletín en el que ha especificado que la creadora de contenido tiene 20 años y que vestía una blusa morada y un pantalón, un calzado y un moño negro.

Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que las autoridades siguen recopilando las pruebas que necesitan, no han podido saber en dónde se encuentra la creadora de contenido y quiénes son los responsables de su secuestro.