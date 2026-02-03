CANAL RCN
Colombia Video

Arrestan a israelí que pretendía explotar sexualmente a dos menores en Medellín

El dueño del apartamento se percató de esta situación y la puso en conocimiento de la Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 02 de 2026
06:10 p. m.
Un ciudadano israelí fue capturado en flagrancia en Medellín por presuntamente querer explotar sexualmente a dos menores de edad de 17 años, a quienes habría contactado a través de redes sociales. El operativo permitió el rescate oportuno de las adolescentes.

La denuncia llegó a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió que la Policía acudiera al lugar en donde estaban las menores que, en este caso, era un apartamento en El Poblado.

Denuncia fue oportuna para impedir que se saliera con la suya

El administrador del inmueble se percató de la anomalía y se puso en contacto con las autoridades. El presunto agresor de 28 años habría establecido contacto con las dos adolescentes a través de redes sociales, método frecuentemente utilizado por quienes cometen este tipo de delitos.

Cifras oficiales de Migración Colombia muestran que, con corte al 27 de febrero de 2026, 11 personas han sido inadmitidas en el aeropuerto de Antioquia (internacional José María Córdova) por sospechas de explotación de menores y mujeres.

Durante el año anterior, la inadmisión cerró en 110: 45 calificados como ofensores sexuales y 65 con antecedentes por hechos similares acorde a Angel Watch.

Gran parte de los sospechosos provienen de Estados Unidos y, de acuerdo con las autoridades, han puesto en marcha una estrategia para no ser sorprendidos: llegar a otras ciudades de Colombia para arribar a la capital antioqueña.

La problemática de la explotación sexual de menores en Medellín

A finales de noviembre, la Corporación Educativa Combos le entregó preocupantes cifras al Concejo de Medellín: hasta ese momento, hubo 96 víctimas, lo que se tradujo en 9.5 casos por mes.

A modo de complemento, la concejal Leticia Orrego Pérez reveló que entre 2024 y 2024, la ciudad registró 8.215 casos relacionados con delitos sexuales; de los cuales 7.425 tuvieron a mujeres como víctimas.

