CANAL RCN
Colombia Video

Funcionarios del CTI estarían implicados en red que vendía expedientes judiciales de manera ilegal

La organización estaba integrada por varios miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
10:56 a. m.
Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que logró la desarticulación de una temible red dedicada a la venta ilegal de expedientes y pruebas judiciales.

Miembros del CTI vendían expedientes judiciales

La organización estaba integrada por varios integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

Al parecer, desde sus cargos, los implicados accedían de manera irregular a información reservada de procesos judiciales en curso y luego, la entregaban a personas vinculadas con organizaciones de narcotráfico.

Las investigaciones revelan que esta red cobraba sumas millonarias por la entrega de pruebas, expedientes completos y otros elementos probatorios, con pagos que oscilaban entre los 400 y los 1.000 millones de pesos.

“Allí se pudo dejar al descubierto que en tres investigaciones que se adelantaban en la unidad, de hechos ocurridos entre el 2014, 2019, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas investigaciones procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de esconder sus bienes”, indicó una representante de la Fiscalía.

Fiscalía desmantela red que vendía expedientes judiciales

De momento se están adelantando los procedimientos judiciales correspondientes contra los funcionarios implicados, quienes deberán responder por delitos relacionados al caso.

"Sacaban informes de estas investigaciones que le fue entregada a las víctimas, entre ellos una memoria de USB en varias citas que cubrieron en Villavicencio y en Bogotá".

