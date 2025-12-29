Cayeron los ‘Scarface’: Policía y Fiscalía desmantelan red de estupefacientes en San Bernardo

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, anunció la captura de 11 integrantes de la organización criminal conocida como los ‘Scarface’, dedicada a la comercialización de estupefacientes en el sector de San Bernardo.

Según el reporte, el operativo permitió desarticular una red que generaba rentas ilícitas cercanas a 300 millones de pesos mensuales.

Capturas y modus operandi de los ‘Scarface’

Tras ocho meses de investigación, que incluyeron labores de vigilancia, entrevistas y análisis de información, las autoridades lograron identificar los roles internos y las zonas de injerencia de la organización. Según el reporte oficial, “empleaban habitantes en condición de calle y menores de edad para la comercialización de estupefacientes”, con precios que oscilaban entre 2.500 y 15.000 pesos por dosis.

La droga era transportada en vehículos de servicio público para evadir controles policiales. Durante 10 diligencias de allanamiento en Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, se incautaron dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 celulares y más de dos millones de pesos en efectivo.

Entre los capturados figuran alias ‘Domingo’, señalado como cabecilla principal, y alias ‘Pipe’, encargado de la logística del transporte de droga. También fueron detenidos los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, quienes lideraban varias líneas de expendio como Scarface, Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo, con antecedentes que se remontan a la época del extinto Bronx.

Balance de la lucha contra el microtráfico en Bogotá

Los detenidos fueron procesados por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana reportó la desarticulación de 18 estructuras criminales, la captura de 6.635 personas vinculadas al tráfico de drogas y la incautación de más de 8.1 toneladas de marihuana, 312 kilos de bazuco y 266 kilos de cocaína.

La institución reiteró su compromiso de seguir adelantando acciones investigativas y operativas contra el microtráfico y recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.