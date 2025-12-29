CANAL RCN
Colombia Video

Cayeron los ‘Scarface’: Policía y Fiscalía desmantelan red de estupefacientes en San Bernardo

Entre los capturados figuran alias ‘Domingo’, señalado como cabecilla principal, y alias ‘Pipe’, encargado de la logística del transporte de droga.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
10:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, anunció la captura de 11 integrantes de la organización criminal conocida como los ‘Scarface’, dedicada a la comercialización de estupefacientes en el sector de San Bernardo.

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia
RELACIONADO

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia

Según el reporte, el operativo permitió desarticular una red que generaba rentas ilícitas cercanas a 300 millones de pesos mensuales.

Capturas y modus operandi de los ‘Scarface’

Tras ocho meses de investigación, que incluyeron labores de vigilancia, entrevistas y análisis de información, las autoridades lograron identificar los roles internos y las zonas de injerencia de la organización. Según el reporte oficial, “empleaban habitantes en condición de calle y menores de edad para la comercialización de estupefacientes”, con precios que oscilaban entre 2.500 y 15.000 pesos por dosis.

Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá
RELACIONADO

Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá

La droga era transportada en vehículos de servicio público para evadir controles policiales. Durante 10 diligencias de allanamiento en Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, se incautaron dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 celulares y más de dos millones de pesos en efectivo.

Entre los capturados figuran alias ‘Domingo’, señalado como cabecilla principal, y alias ‘Pipe’, encargado de la logística del transporte de droga. También fueron detenidos los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, quienes lideraban varias líneas de expendio como Scarface, Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo, con antecedentes que se remontan a la época del extinto Bronx.

Siga estas recomendaciones para prevenir ser víctima de hurto de vehículos en Bogotá
RELACIONADO

Siga estas recomendaciones para prevenir ser víctima de hurto de vehículos en Bogotá

Balance de la lucha contra el microtráfico en Bogotá

Los detenidos fueron procesados por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana reportó la desarticulación de 18 estructuras criminales, la captura de 6.635 personas vinculadas al tráfico de drogas y la incautación de más de 8.1 toneladas de marihuana, 312 kilos de bazuco y 266 kilos de cocaína.

La institución reiteró su compromiso de seguir adelantando acciones investigativas y operativas contra el microtráfico y recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fuerzas Militares

“Si queremos seguridad, hay que invertir”: Mindefensa resalta inversión de un billón de pesos para capacidades antidrones

Inseguridad en Bogotá

Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá

Cartagena

Fiscalía desmantela red criminal que secuestraba y agredía a turistas en Cartagena

Otras Noticias

Australia

Familiares de víctimas del tiroteo en Australia exigen investigación nacional por antisemitismo

La petición surge tras el atentado perpetrado el pasado 14 de diciembre durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, donde murieron 15 personas.

Feria de Cali

Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

El cantante sorprendió a sus fanáticos al hablar sobre su estado de salud y retirarse del show.

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia

Mercado de Fichajes

¿Sebastián Villa jugará con River Plate? Intercambio de mensajes con Juanfer Quintero desató rumores

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores