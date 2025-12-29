Fiscalía desmantela red criminal que secuestraba y agredía a turistas en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación informó la captura de una organización delincuencial dedicada a secuestrar, robar y agredir a turistas extranjeros en Cartagena.

El grupo, liderado desde prisión por alias Campanita, fue vinculado a al menos seis casos documentados, entre ellos el homicidio de un ciudadano ruso.

Modus operandi: citas virtuales y traslado a Turbaco

De acuerdo con la investigación judicial, los criminales contactaban a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. Una vez pactaban encuentros en sectores turísticos de Cartagena, las trasladaban al municipio de Turbaco, donde las despojaban de sus pertenencias y vaciaban sus cuentas bancarias.

Entre las víctimas figuran ciudadanos mexicanos, canadienses, brasileros y rusos. El caso más grave fue el de un turista ruso que murió tras resistirse al ataque: fue apuñalado, estrangulado e incinerado por los agresores. Otro de los hechos documentados involucra a Omar Jiménez, ciudadano mexicano retenido y despojado de sus recursos financieros.

Violencia contra extranjeros y judicialización de los capturados

La Fiscalía también reveló que un ciudadano canadiense fue brutalmente golpeado por alias Argero y alias Mondavid, integrantes de la red criminal. Los delincuentes aprovecharon la condición de vulnerabilidad de los turistas y su desconocimiento de la zona para ejecutar los ataques.

Los capturados fueron procesados por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Las autoridades continúan investigando para establecer si existen más hechos relacionados con esta estructura que operaba en la principal ciudad turística del Caribe colombiano.